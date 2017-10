Abonnés Analyse Ariane van Caloen et Isabelle de Laminne

Entreprise Un jour arrivera-t-il où le patrimoine (mobilier) des ménages sera uniquement géré par un robot ? Ce jour où le robot, qu’il s’appelle Belzébuth ou Einstein, sera d’office meilleur que le gestionnaire en chair et en os ? "La Libre Entreprise" s’est posé la question. Elle a voulu tester le secteur en Belgique. Pour cela, elle a envoyé un questionnaire à un grand nombre d’institutions actives dans la gestion de patrimoine.

Dans les réponses transmises par les différentes institutions (BNP Paribas, Belfius, Degroof Petercam, Leleux, Puilaetco Dewaay, Keytrade), il est frappant de constater de nombreuses similitudes. Même si certaines d’entre elles semblent nettement plus avancées que d’autres. Et ce ne sont pas forcément les plus grandes…