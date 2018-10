Le conseil d'administration de Solvay a nommé Ilham Kadri aux postes de présidente du comité exécutif, CEO et administratrice de Solvay.

La Franco-Marocaine succédera à Jean-Pierre Clamadieu le 1er mars 2019, annonce mardi Solvay. Ilham Kadri rejoindra Solvay le 1er janvier prochain pour une période de transition de deux mois avec Jean-Pierre Clamadieu, avant de prendre les commandes du groupe et de poursuivre sa stratégie de transformation.

Mme Kadri est actuellement CEO et présidente de la société américaine Diversey, spécialisée dans les technologies et services pour l'hygiène, qu'elle dirige depuis 2013. Elle est à la base ingénieure en chimie et détient un doctorat en physique-chimie macro-moléculaire. Par le passé, elle a également travaillé pour Shell, UCB ou encore Dow Chemicals Company.

Au début de l'année, Jean-Pierre Clamadieu avait été annoncé pour prendre la présidence du conseil d'administration d'Engie. Depuis lors, Solvay avait annoncé vouloir accélérer le plan de succession de Jean-Pierre Clamadieu afin de le conclure avant le fin de l'année.