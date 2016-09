Qui est John Malone, le nouveau big boss de la Formule 1?

Entreprise

L’information, qui avait filtré dimanche dernier en marge du Grand Prix d’Italie à Monza, a finalement été confirmée dans la nuit de mercredi à jeudi : le groupe américain Liberty Media, que dirige de façon à la fois énergique et discrète le milliardaire John Malone (75 ans), va reprendre les rênes de la F1. Et n’en déplaise à l’omnipotent Bernie Ecclestone (85 ans), c’est désormais Malone qui aura le dernier mot !

Le "deal" conclu par Liberty Media n’est pas des plus transparents (voir notre infographie). Dans un premier temps, Liberty prendra une participation de 18,7 %, valorisée à 761 millions de dollars, au sein de la société Formula One Management (FOM, qui est l’organisme de gestion des intérêts financiers de la F1). Ensuite, le groupe de John Malone prendra le contrôle de la totalité du holding Delta Topco, par l’intermédiaire duquel le fonds d’investissement CVC Partners contrôlait jusqu’ici la Formule 1. Au total, Liberty Media déboursera 4,4 milliards de dollars, la valeur de Formula One étant évaluée - dans le cadre de cette opération dont le bouclage est prévu d’ici la fin du premier trimestre 2017 - à 8 milliards de dollars (dettes comprises).

Pour que le "deal" devienne opérationnel, il devra encore obtenir le feu vert de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) ainsi que de différentes autorités de la concurrence. A cet égard, on rappellera que la Commission européenne, très chatouilleuse sur le sujet, mène actuellement une enquête sur les méthodes de gestion de la F1.

En plus de Malone, une autre figure fait son apparition dans le giron de la F1 : Chase Carey. Cet ex-bras droit de Rupert Murdoch au sein de 21st Century Fox va en effet prendre la direction de Formula One, avec le titre de président.

Et Bernie Ecclestone, dans tout ça ? Selon les termes de l’accord, il reste le PDG de Formula One. "Je vais continuer à faire tout ce que je faisais avant, comme négocier avec les circuits, les chaînes de télévision et les gens comme ça", a assuré Ecclestone sur le site britannique Autosport. Le gros avantage, c’est que Liberty Media a déjà un pied dans plusieurs réseaux de télévision, notamment européens (comme Telenet en Belgique ou Virgin Media au Royaume-Uni).

Potentiel médiatique

Pour John Malone, cette opération va lui permettre d’enrichir son empire bâti dans la câblo-distribution par l’un des sports les plus regardés au monde avec 400 millions de téléspectateurs en moyenne par course. Il possède déjà, dans le secteur sportif, l’équipe de baseball américaine des Atlanta Braves et un intérêt dans la Formule E. Liberty contrôle aussi les chaînes de télévision Discovery et Eurosport.

Sur un plan plus sportif, l’arrivée de capitaux américains dans le monde de la F1 pourrait s’accompagner d’un éventuel développement aux Etats-Unis, pays où cette discipline du sport mécanique n’est jamais arrivée à s’imposer face à d’autres disciplines comme le Nascar (stock-cars) ou les monoplaces de la Formule Indy (Indianapolis).