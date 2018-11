Un conseil d'entreprise extraordinaire s'est tenu lundi matin, réunissant la direction et les syndicats liégeois d'ArcelorMittal. Les représentants du personnel y ont appris qu'une délégation du groupe sidérurgique britannique Liberty House se présentera à eux ce lundi après-midi.





Liberty House a été choisi la semaine dernière par ArcelorMittal pour racheter le site luxembourgeois de Dudelange ainsi que plusieurs usines du bassin liégeois (deux lignes de galvanisation, la ligne d'emballage Ferblatil et une décaperie auxquels s'ajoute une partie du siège central de Flémalle). Le numéro 1 mondial de l'acier a en effet été contraint par l'anti-trust de la Commission européenne de céder trois lots d'actifs européens afin de ne pas tomber en situation de monopole sur certains produits en acier, suite au rachat du site d'Ilva à Tarente en Italie.





On en sait d'ores et déjà un peu plus sur la raison, officielle du moins, qui a motivé ce choix de Liberty House. Il nous revient que la Commission européenne privilégiait un même repreneur pour les actifs à céder (regroupés en lots), à l'exception du site d'Ostrava en Tchéquie. Et puisque le seul dénominateur commun en terme de candidat repreneur entre les lots A (Galati en Roumanie, Skopje en Macédoine, Piombino en Italie) et B (Liège et Dudelange) était Liberty House, c'est le groupe britannique qui a été choisi.





Rappelons que c'est au final la Commission qui validera ou non ce choix selon que les engagements du repreneur sont conformes aux exigences de la DG Concurrence européenne. Le repreneur doit entre autres garantir qu'il a les fonds nécessaires au rachat, la viabilité des usines rachetées et être indépendant d'ArcelorMittal. Les 720 travailleurs liégeois et les 225 luxembourgeois concernés doivent également être repris.





Afin d'assurer la viabilité des usines vendues, ArcelorMittal Belgique continuera à approvisionner, au moins temporairement, les nouvelles entités de Liberty House en produits. Un approvisionnement dans l'autre sens est également envisagé.





A bonne source, on apprend que le groupe, dont la progression en Europe est fulgurante mais aussi dont les sources de financement sont qualifiées d'opaques par des analystes, veut clairement se positionner comme un leader européen, avec une attention particulière pour les marchés d'Europe orientale, méridionale et des Balkans, un fournisseur de produits sidérurgiques bon marché et à la gamme unique.





Première rencontre entre Liberty House et les syndicats liégeois







Trois représentants de Liberty House ont donc rencontré les syndicats liégeois lundi après-midi. Le contenu des discussions a été qualifié d'"évasif et flou" par le permanent FGTB Jean-Luc Rader.





"Le contact n'a pas été mauvais mais, par exemple, nous n'avons pas obtenu d'informations sur les sources de financement du groupe. On s'est contenté de nous dire : 'nous faisons appel aux banques et elles ne prêteraient pas à un groupe endetté'", explique-t-il.





Liberty House a communiqué aux syndicats liégeois les informations suivantes :





- le groupe veut atteindre la pleine capacité de production pour les usines de Liège et de Dudelange en 2023





- il va investir annuellement entre 10 et 15 millions d'euros à Liège et mettre 7 millions d'euros pour remettre l'installation électrique de Ferblatil en état





- un contrat d'approvisionnement en coils (bobines d'acier) de 5 ans, renouvelable si besoin et résiliable possiblement plus tôt, a été conclu entre Liberty House et ArcelorMittal, le second fournissant cette matière aux usines rachetées.





Ce dernier point soulève question car la Commission européenne exige du repreneur qu'il soit indépendant et concurrent par rapport au vendeur. "Dans ce cas de figure, on peut considérer Liberty House comme un sous-traitant d'ArcelorMittal", déclare Jean-Luc Rader.





Le probable repreneur a demandé aux syndicats liégeois de "lui faire confiance". "Depuis 1992 (date de création du groupe, NdlR), nous n'avons jamais ni revendu ni fermé les usines que nous avons rachetées et aucune n'a fait faillite", ont souligné les représentants de Liberty House.





Signalons encore que les organisations syndicales des métallos liégeois rencontreront mardi et à ce sujet Pierre-Yves Jeholet, le ministre wallon de l'Economie (MR).