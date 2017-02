Le projet de rachat d'Opel par PSA est à la fois "inquiétant" et "encourageant", a estimé mardi FO, premier syndicat de PSA, tandis que la CFE-CGC a réclamé "des garanties sur la pérennité" de l'activité du groupe automobile en France.

Ce projet "peut être inquiétant si on raisonne uniquement en termes de chiffres puisque la marque Opel est relativement déficitaire depuis une décennie", explique à l'AFP Christian Lafaye (FO).

Le délégué syndical pointe également du doigt "les doublons" entre les gammes des deux constructeurs, et d'éventuelles réductions d'effectifs. "On sait que quand il y a un regroupement, un et un ne font pas deux, donc on a un peu d'inquiétude", dit-il.

D'un autre côté, "c'est encourageant si l'on prend le verre à moitié plein", car "le groupe saisit vraisemblablement une très bonne opportunité parce qu'il y a un peu plus d'un million de véhicules à la clef".

"Connaissant (le patron de PSA) Carlos Tavares, je suppose qu'il a une idée derrière la tête pour rendre ce groupe rentable et utilisable pour PSA si jamais l'acquisition devait se faire", ajoute M. Lafaye.

"Il n'est pas question de refuser à notre entreprise le droit de se développer", écrit de son côté Jacques Mazzolini, représentant de la CFE-CGC (troisième syndicat) dans un communiqué.

Mais le syndicat des cadres prévient qu'il "n'acceptera pas cependant que ce développement se fasse au détriment (...) des salariés qui ont permis le redressement du groupe", en acceptant des "efforts considérables" depuis 2012.

La CFE-CGC demande au patron de PSA "des précisions sur son projet et des garanties sur la pérennité de l'activité en France".

Revenu aux bénéfices en 2015 après avoir été sauvé de la faillite en 2014, PSA est actuellement en négociations avec le géant américain General Motors pour acquérir ses opérations européennes, Opel et Vauxhall.