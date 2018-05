Dans un article posté le mois dernier sur "Entrepreneur’s Handbook" (1), Scott Walchek, entrepreneur et investisseur à succès de la Silicon Valley, tirait 14 leçons de 30 années d’expériences. Sa leçon numéro 14 s’intitule "La résilience reste quand l’optimisme n’est plus là"… En gros, nous explique-t-il, quand l’optimisme est amené à se dissiper, ne fût-ce que temporairement, sous la pression et les déceptions, la résilience vous permet de trouver des sources de confiance pour vous remettre rapidement en selle.(...)