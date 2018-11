Les syndicats, informés vendredi matin de la tenue d'un conseil d'entreprise extraordinaire d'Arcelor Mittal, ont déjà montré de vives inquiétudes par rapport au choix de Liberty House pour la reprise des lignes liégeoises.

Ce candidat s'est dévoilé sur le tard et a déjà eu les préférences d'Arcelor Mittal pour les autres sites européens en vente afin de pouvoir faire l'acquisition de l'Italien Ilva.

La CSC a clairement dénoncé ce choix et le regrette car elle craint que ce repreneur, qui s'est fait connaître ses dernières années en acquérant des sociétés en faillite ou fermées, ne soit pas en mesure d'apporter les garanties financières et de pérennité sur les sites liégeois de Tilleur et de Flémalle.

"La stratégie de cette entreprise anglaise nous fait penser à celle développée par Arcelor Mittal il y a 20-25 ans", souligne Jordan Atanasov, secrétaire permanent CSC Metea.

Les organisations syndicales, qui n'ont obtenu aucune information sur le business plan ou le plan social de l'éventuel repreneur, souhaiteront également obtenir d'Arcelor Mittal les raisons qui ont poussé ce dernier à porter son choix sur un opérateur très peu connu dans le milieu.

La CSC souligne que l'allemand Salzgitter avait dépêché à plusieurs reprises sur les sites liégeois des techniciens afin de cerner les capacités des lignes de galvanisation 4 et 5 de Flémalle ainsi que l'usine de fer blanc de Tilleur alors que Liberty House s'est contenté d'une simple visite.

La FGTB, pour sa part, soulève que les financements de l'opérateur anglais proviennent de fonds de pension. Autant de questions qui nécessiteront des réponses avant d'avaliser ce choix, annoncent les organisations syndicales qui comptent aussi sur la vigilance de la commission européenne dans la vérification des conditions de cession.

Liberty House fait déjà l'objet d'une forte contestation en République tchèque suite au même positionnement pour la reprise de l'entreprise située à Ostrava, contestation appuyée par le Parlement tchèque.

Un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire, en présence de représentants de Liberty House, est programmé en début de semaine prochaine.