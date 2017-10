Dans la Silicon Valley, en Californie, on parle de "pay-it-forward" culture. En gros, ce concept de "culture du retour" signifie qu’un chef d’entreprise ayant connu le succès contribue, d’une manière ou d’une autre, à en faire profiter ceux ou celles qui veulent créer leur propre entreprise. Cela peut se faire par un apport de fonds. Mais, le plus souvent, c’est en apportant son savoir-faire, son expérience entrepreneuriale, son réseau de contacts, que le chef d’entreprise s’avère le plus précieux. Et ce, sans attendre quoi que ce soit en retour.