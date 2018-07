C’est une brasserie où les Ucclois et les Ixellois ne vont jamais. Et ils n’en ont sans doute jamais entendu parler. Car pour eux, "c’est loin dans le nord", comme aurait dit feu le ministre Paul Vanden Boeynants après son kidnapping en janvier 1989. Et pourtant, pour tous ceux qui habitent dans le nord de Bruxelles, c’était une institution comme le sont les Brasseries Georges au sud. L’établissement qui comprend un restaurant et un hôtel s’appelle le Frederiksborg. Il avait connu ses heures de gloire avant la faillite des frères Beyaz qui géraient l’établissement.