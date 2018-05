Départs volontaires possibles mais compliqués





La direction de l'enseigne a fait savoir lundi aux représentants syndicaux qu'elle comptait demander au gouvernement la RCC (prépension) à 56 ans pour le personnel jugé excédentaire. "Cela représente 490 personnes", rappelle Danny Dubois. Ce qui permettrait dès lors de "couvrir" entièrement la restructuration sur une base de départs volontaires. "Mais vu les conditions désormais imposées par le gouvernement (une obligation de disponibilité sur la marché de l'emploi, NdlR) , je crains que cela rebute beaucoup d'employés." Le syndicaliste précise encore que Mestdagh n'a pas encore signifié s'il comptait potentiellement ou non abaisser ce nombre de 450 emplois supprimés.



Les syndicats ont annoncé à la direction qu'ils ne voulaient pas de conseils d'entreprise pendant les mois de juillet et d'août. Ils reprendront donc début septembre, avec une formule souvent utilisée : un mélange de phase 1 (questions/réponses) et de début de négociations du plan social.



Les prochaines réunions sont fixées aux 6 et 28 juin.