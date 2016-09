Restructuration du réseau chez ING? Le personnel tremble

Entreprise

Le personnel d’ING Belgique va-t-il encaisser de sombres nouvelles le 15 septembre, au fil du prochain conseil d’entreprise (CE) ? Dans les agences du groupe financier, on craint en effet une amplification du plan de glissement en cours d’une partie du personnel de la banque dans des agences indépendantes (franchises), avec à la clé une modification de leur contrat, de leur statut et de la commission paritaire dont ils dépendent. L’inquiétude est palpable et elle touche quelque 4 000 employés présents dans les agences ING, sur les 9 000 employés que compte la filiale belge du groupe néerlandais.

Conseil d’entreprise

Pour Jean-Michel Cappoen, secrétaire général du Setca (FGTB), qui évoquait une menace portant sur 4 500 personnes dans "L’Echo" de jeudi, il est impératif que la direction d’ING Belgique fournisse au personnel des éclaircissements sur ses intentions lors du CE de jeudi prochain. "Au besoin, nous remonterons ce dossier d’un cran, auprès de la Commission paritaire du secteur, nous explique-t-il. Des rumeurs insistantes font état d’un glissement massif d’employés d’agences vers des agences sous statut indépendant, et on parle de plusieurs centaines, voire de milliers de personnes concernées. Ceci suit des informations qui nous sont parvenues sur de tels glissements déjà en cours, conformément au plan annoncé l’an passé par la direction, mais dont le nombre aurait déjà dépassé les prévisions. Il se dit aussi que les changements de statuts ont lieu dans un manque évident de concertation. En clair, les employés acceptent ou prennent la porte… On parle de l’annonce imminente d’un plan de grande envergure."

ING doit faire face à un contexte de taux bas qui rogne sa rentabilité et aux changements d’habitude de ses clients qui se déplacent nettement moins en agences sur fond de digitalisation croissante des services.