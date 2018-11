Revolut se targue d’afficher "la plus forte croissance en Europe", enregistrant 8 000 nouvelles ouvertures de comptes par jour (pour plus de 3 millions de clients au total), et a déjà levé plus de 336 millions de dollars auprès d’investisseurs internationaux pour une valorisation d’entreprise dépassant les 1,7 milliard de dollars (ce qui lui vaut le statut de "licorne" européenne).

(...)