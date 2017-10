Roularta Media Group a annoncé lundi par communiqué qu'elle vendait sa participation dans Medialaan (VTM, Q2, Vitaya, CAZ, Q music, JOE, Mobile Vikings, etc.) au co-actionnaire De Persgroep. Le groupe devait acquérir par ailleurs 50% des parts de Mediafin (qui appartiennent à De Persgroep), l'autre moitié étant détenue par le Groupe Rossel, mais n'en prendra finalement que 30% à la suite d'un deal passé avec De Persgroep. Mediafin est l'éditeur de l'Echo et De Tijd. Ces deux transactions résulteront en une rentrée positive d'environ 217,5 millions d'euros en faveur de Roularta. "Cette cession génère des moyens considérables qui nous permettront de développer notre stratégie digitale et multicanale. Nous sommes convaincus que Medialaan est en bonnes mains chez De Persgroep. Nous sommes fiers de ce partenariat réussi qui a duré 20 ans", a souligné Xavier Bouckaert, CEO de Roularta Media Group.

"L'expansion de notre participation dans Medialaan a une grande valeur stratégique pour notre entreprise. La convergence des médias sur l'internet devient chaque jour de plus en plus importante. Nous voulons renforcer notre position sur le marché digital de manière significative afin de pouvoir rivaliser avec les géants technologiques qui dominent ce marché", a pour sa part précisé Christian Van Thillo, CEO De Persgroep.

Mediafin a réalisé un chiffre d'affaires de 56 millions d'euros et un EBITDA de 12 millions d'euros l'année dernière.

Les deux transactions seront rapidement soumises aux autorités belges de la concurrence.

Pas de grand bouleversement à l'horizon, selon le CEO de Roularta

L'accord conclu entre Roularta et De Persgroep à propos de Medialaan et Mediafin aboutira à une rentrée positive d'environ 217,5 millions d'euros en faveur de Roularta. Une somme avec laquelle "nous ne ferons pas de folie", avertit lundi le CEO du groupe médiatique Xavier Bouckaert. "Nous verrons à l'avenir. Il surviendra sans aucun doute des opportunités qui correspondront à notre stratégie." Le CEO ne prévoit pas non plus de grands bouleversements au sein de Mediafin, dont il acquiert 50% des parts. Roularta Media Group, entreprise multimédia côtée en bourse, a annoncé lundi par communiqué qu'elle vendait sa participation dans Medialaan (VTM, Q2, Vitaya, CAZ, Q music, JOE, Mobile Vikings, etc.) au co-actionnaire De Persgroep.

L'affaire a été conclue en quelques semaines, explique M. Bouckaert. C'est l'édification d'une régie publicitaire intégrée et une équipe "data" commune à Persgroep et Medialaan qui a mené à "d'autres perspectives".

Le CEO de Roularta se dit heureux que Mediafin, éditeur de l'Echo et De Tijd, atterrisse dans son portefeuille. "Le groupe a toujours occupé une position importante dans le marché des médias locaux (Deze Week, De Zondag, Steps, Digilocal digital marketing services, la plate-forme d'e-commerce Storesquare, etc.) ainsi que dans le domaine des magazines de qualité (Knack, Le Vif, Trends-Tendances, Sport Foot Magazine, Plus Magazine, Nest, etc.)", souligne-t-il. De Tijd et L'Echo étaient la pièce manquante de ce deuxième groupe. M. Bouckaert souligne par ailleurs que Roularta, avec Knack et Le Vif, possède déjà l'expérience d'une diffusion nationale telle que celle de L'Echo et De Tijd.

M. Bouckaert ajoute que des synergies seront "probablement" créées après l'ajout de ces deux quotidiens économiques au groupe. "Nous verrons avec Rossel (co-actionnaire de Mediafin, ndlr) et le management."

De grands bouleversements ne sont pas à l'ordre du jour pour le CEO de Roularta. "Mediafin a bien anticipé la digitalisation (de la presse, ndlr) et se dirige dans la bonne direction. Il ne faut donc pas changer grand chose", explique-t-il.

M. Bouckaert prévoit que l'accord soit réglé début 2018. L'autorité belge de la concurrence doit d'abord donner son feu vert.