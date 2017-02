A force de les fréquenter, les avocats de la compagnie aérienne low cost Ryanair commencent à connaître le chemin des tribunaux. Cette fois-ci, c’est devant la Cour de Justice européenne de Luxembourg que le transporteur irlandais avait rendez-vous, ce jeudi. L’affaire du jour ? La Cour doit déterminer - on en est encore au stade des plaidoiries - si "ce qui vaut pour le droit social européen, à savoir l’application de la législation du pays dans lequel le personnel naviguant est basé, vaut également pour le droit du travail". Verdict dans trois à six mois.

Résumons. Avant juin 2012, toutes les hôtesses et tous les stewards de Ryanair payaient leurs cotisations sociales et leurs impôts en Irlande, même si leur base opérationnelle se trouvait dans un autre pays. Le métier de personnel naviguant, au même titre que celui de marin, a un statut particulier sur le Vieux Continent : il est parfois difficile de savoir où l’employé travaille réellement.

Mais une directive européenne est passée par là et le personnel engagé depuis moins de quatre ans par toute compagnie aérienne doit désormais payer ses cotisations sociales dans le pays de sa "base d’affectation". Cette dernière étant définie comme "l’endroit où l’employé commence et termine son travail".

Bien qu’ils puissent être espagnols, anglais ou tchèques, les 400 hôtesses et stewards de Ryanair basés à Charleroi paient donc leurs cotisations sociales en Belgique… mais continuent de payer leurs impôts en Irlande, fiscalement plus "légère" que notre pays.

Un frein pour la compétitivité de Ryanair ?

Autre problème : ce personnel dépend encore du droit du travail irlandais, beaucoup moins avantageux pour l’employé que le droit du travail belge. "Ce n’est pas rien, car cela concerne les horaires, les heures supplémentaires ou de garde, les congés de maternité, les indemnités de repas, les préavis, les règles de licenciement,…", explique Yves Lambot, permanent du syndicat CNE.

L’idée est donc de faire aussi appliquer le droit de travail du pays de la base d’affectation de l’employé. C’est ce que réclament, depuis 2011, trois ex-hôtesses et trois ex-stewards basés à Charleroi. "L’une de ces hôtesses a reçu un préavis de quinze jours de départ, alors qu’elle avait une ancienneté importante, poursuit M. Lambot. On savait qu’à partir du moment où ils porteraient plainte, ils seraient licenciés."

Chacun de ces ex-employés réclame entre 15 et 20 000 euros d’indemnités diverses à Ryanair. Mais le dossier est plus large : il concerne tous les pays européens et pourrait avoir un impact important sur la compétitivité de Ryanair. Il y a un an, la Cour d’appel de Mons a posé une question préjudicielle à la Justice européenne sur le sujet. Si la Cour de Luxembourg tranche dans le sens des six ex-employés, le cas fera jurisprudence à travers l’Europe. "D’autres Etats, comme la France, les Pays-Bas ou la Suède, soutiennent notre position", conclut le représentant syndical.Raphaël Meulders