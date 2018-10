3

Vers une grève de quatre jours du personnel de Ryanair?

Regroupés autour d’une grande pancarte : “Ryanair must change” (“Ryanair doit changer”) hôtesse, stewards et pilotes grévistes discutent. Cela parle espagnol, portugais, anglais, grec et un peu français. “N ous ne sommes plus que deux Belges ...