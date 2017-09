Ryanair a annoncé mercredi l'annulation de nouveaux vols entre novembre et mars prochain. La compagnie aérienne à bas coûts irlandaise opérera en effet avec 25 avions de moins que prévu jusque fin mars. Environ 400.000 personnes devraient être touchées. En agissant de la sorte, l'entreprise affirme qu'elle sera en mesure d'éviter d'autres annulations liées aux horaires de ses pilotes et membres d'équipage. Grâce à cette croissance ralentie durant la saison d'hiver, Ryanair disposera de davantage d'avions et d'équipages en réserve dans ses 86 différentes bases, explique la compagnie.

Moins d'1% des 50 millions de clients que l'entreprise transportera cet hiver sont concernés et chacun d'eux a été prévenu des annulations, leur donnant la possibilité d'être remboursé ou de modifier leur vol.

A partir d'avril 2018, ce sont 10 avions qui seront soustraits de la flotte de Ryanair qui en compte 445 à cette période habituellement.