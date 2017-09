Ryanair lancera six nouvelles routes au départ de Charleroi l'été prochain, a annoncé la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts jeudi. Aucune nouvelle liaison n'est par contre prévue à Zaventem. Des négociations en ce sens ont bien été menées mais l'aéroport s'avère "trop cher", selon Eddie Wilson, directeur des ressources humaines de Ryanair.

Si la problématique des nuisances sonores des avions à Brussels Airport a bien joué un rôle, c'est principalement pour des raisons commerciales que Ryanair ne lancera pas de nouvelles lignes à Bruxelles durant la prochaine saison d'été.

"On a négocié avec l'aéroport, avec qui l'on entretient une très bonne relation, mais parfois on n'obtient pas ce que l'on veut", explique Eddie Wilson, qui souligne pourtant le nombre de passagers qu'apporte son employeur à Zaventem et la plus-value économique de ceux-ci pour Brussels Airport. Il n'y aura dès lors pas de capacité supplémentaire l'été prochain en plus des quinze liaisons actuelles.

A Charleroi par contre, six nouvelles routes sont annoncées vers Lisbonne, Malte, Naples, Plovdiv (Bulgarie), Varna (Bulgarie) et Wroclaw (Pologne).

Au total, Ryanair desservira 100 destinations depuis la Belgique lors de l'été prochain pour 8,7 millions de passagers transportés.