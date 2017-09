Douze vols Ryanair sont annulés entre lundi et mercredi depuis et vers les aéroports de Zaventem et Charleroi, peut-on lire sur le site internet de la compagnie aérienne irlandaise à bas prix. A Brussels Airport, deux vols en provenance et vers Dublin sont supprimés lundi. Ce sera le cas aussi pour deux autres vols depuis et à destination de Barcelone mercredi.

Tous les vols Ryanair prévus lundi devraient par contre être maintenus à Charleroi. Mardi, deux vols seront supprimés, depuis et vers Madrid, et six vols sont annulés pour mercredi (Bologne, Bordeaux et Copenhague).

Durant le week-end, 16 vols ont été annulés sur les deux aéroports.

Ryanair a annoncé vendredi la suppression de 40 à 50 vols par jour jusqu'à fin octobre, liée à "un problème de jours de congé des pilotes dans le planning", a déclaré samedi Kenny Jacobs, directeur marketing. En conséquence, la compagnie dispose de trop peu de pilotes et de personnel de cabine pour assurer les vols tels qu'ils étaient planifiés jusqu'au début de la saison hivernale.

Selon Bloomberg, les annulations concerneraient entre 308.000 et 385.000 passagers.

L'action Ryanair perd 3%

L'action Ryanair à la Bourse de Dublin perdait 3% à l'ouverture lundi, après l'annonce vendredi soir que la compagnie à bas coûts allait supprimer entre 40 et 50 vols chaque jour pendant six semaines. L'action s'établissait à 16,55 euros, alors qu'elle venait de 17,07 euros.

Les volumes échangés étaient près de dix fois plus élevés que la moyenne du mois précédent au même moment de la journée.

Ryanair promet de communiquer d'ici mardi tous les vols supprimés

La compagnie aérienne Ryanair communiquera d'ici demain/mardi au plus tard la liste de tous les vols supprimés d'ici le 31 octobre, a-t-elle annoncé sur son compte Twitter. La liste de toutes les annulations de vols d'ici la fin du mois d'octobre sera publiée "entre aujourd'hui (lundi, NDLR) et demain (mardi, NDLR)", indique la compagnie low cost.

Ryanair a annoncé vendredi dernier la suppression de 40 à 50 vols par jour jusqu'à fin octobre, en raison d'"un problème de jours de congé des pilotes dans le planning".