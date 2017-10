La compagnie irlandaise a envoyé un mail à plusieurs de ses anciens pilotes, partis chez des compagnies concurrentes, afin de leur demander de revenir.

"J'espère que vous allez bien depuis que vous avez quitté Ryanair, explique ce courriel. Mon nom est Elaine Griffin et je suis la nouvelle manager en charge des opérations de vols chez Ryanair. Nous sommes actuellement une équipe de quatre qui va passer à huit prochainement dans le but de mener à bien la mission de Ryanair de transformer radicalement la manière dont nous payons et interagissons avec nos pilotes. Le but est d'améliorer leur environnement de travail et le développement de leur carrière. Vous êtes, ou peut-être pas encore, au courant des changements significatifs qui sont en train de se passer chez Ryanair. Nous avons augmenté les salaires des commandants de bord et des pilotes d'environ 20pc ».



Bref, "si tu reviens, j'annule tout", comme dirait un ancien président français.

Pour rappel, la compagnie irlandaise a dû supprimer 20 000 vols jusqu'à mars par manque de pilotes disponibles.



Contactée par "La Libre", Ryanair confirme avoir envoyé cette lettre "aux anciens pilotes Ryanair". "Le nombre est petit mais confidentiel. Nous ne sommes pas « à court de pilotes » - nous avons plus de 4200 pilotes ou 10,5 par avion - et avons recruté plus de 860 pilotes jusqu'à présent cette année", explique la compagnie irlandaise.