Entreprise La nouvelle vient de nous être confirmée par plusieurs interlocuteurs: la compagnie aérienne Ryanair n'annulera pas ses vols programmés vendredi. Pourtant, une bonne partie des pilotes belges et du personnel de cabine sera bel et bien en grève, de même que dans de nombreux autres pays en Europe.

Les Irlandais l'avaient fait précédemment, en août notamment : anticiper une grève des pilotes et du personnel de cabine en annulant les vols pour permettre aux passagers de s'organiser autrement. La situation a changé pour ce vendredi 28 septembre, puisque la compagnie low-cost n'annulera pas ses vols. Mais puisque de nombreux pilotes et membres du personnel de cabine seront en grève, comment les avions vont-ils voler?

La BeCA (Belgian Cockpit Association), l'association professionnelle des pilotes, se demande si Ryanair a prévu un plan B. "La majorité des pilotes belges suivront la grève annoncée par la CNE et d'autres syndicats européens" , affirme l'association. Au niveau de Setca (branche de la FGTB), même si officiellement aucune grève n'est annoncée "parce que notre syndicat n'a pas été consulté pour l'appel à la grève" , on confirme que le personnel syndiqué chez eux "sera couvert quoi qu'il arrive s'il souhaite faire grève ce vendredi." C'est à la CNE que le ton est le plus dur: "la situation montre l'irresponsabilité de Ryanair" , affirme le syndicat. "Derrière la décision de conserver les vols malgré la grève annoncée, on sent la volonté de dresser les gens qui viendront dans les aéroports et se retrouveront sans avion à prendre, et le personnel qui fait grève."

"Ryanair est irresponsable"

Et il faut espérer que Ryanair a prévu le coup, sinon on va se retrouver dans une situation catastrophique: "à Charleroi, ce sont 10.000 passagers qui viendront à l'aéroport en espérant pouvoir embarquer" , insiste la CNE. "Si Ryanair continue de faire semblant qu'il ne se passe rien, ça va mal se passer."

Même écho du côté de l'aéroport de Charleroi, où Jean-Jacques Cloquet nous confirme que "s'il y a blocage, ça va être le foutoir: le personnel de l'aéroport va devoir gérer les passagers mécontents. Les grands perdants si les choses dérapent, ce sera l'aéroport d'une part, avec une journée atroce et des pertes financières substantielles, et les passagers de l'autre, qui ont prévu des vols et qui ne pourront pas embarquer." Le CEO de l'aéroport de Charleroi "espère que raison sera appliquée, du côté de Ryanair et du côté des syndicats... Je me réjouissais qu'il y ait des progrès dans les négociations et une ouverture de Ryanair pour ouvrir le débat aux syndicats." Une ouverture, disons-le, saluée également par la Setca.

Des pistes pour contourner la grève

Alors, la compagnie Ryanair a-t-elle un plan B? Dans ses options, on peut citer:

Les pilotes indépendants, qui ne sont pas sous contrat et qui voleront bel et bien vendredi. "La situation est précaire: s'ils font grève, ils ne sont pas couverts par un syndicat, mais en plus ils risquent de se faire renvoyer du jour au lendemain comme on l'a vu avec le stewart plus tôt cette semaine. Ils ont peur, et voleront donc bien" , affirme-t-on du côté Setca.

, affirme-t-on du côté Setca. Une autre possibilité, c'est de faire venir du personnel de l'étranger pour couvrir les vols prévus ce jour-là, ou d'avoir des réserves suffisantes de personnel non-gréviste.

Il y a bien évidemment les vols qui arriveront d'autres aéroports, et qui repartiront donc avec des passagers belges, à Zaventem et à Charleroi, puisque le personnel dans ces avions ne participe pas à la grève.

D'autres possibilités sont peut-être envisagées par la compagnie aérienne, mais pour la CNE, ça ne suffira de toute façon pas.

Pour rappel: si les pilotes et le personnel de cabine sont en grève un peu partout en Europe, c'est pour faire appliquer le droit du travail belge sur leurs contrats, qui aujourd'hui sont rédigés selon le droit irlandais. Une situation compliquée, notamment en raison du flou juridique en cas de désaccord entre un membre du personnel et sa direction. Une première ouverture a été réalisée par Ryanair en ouvrant les négociations avec les syndicats (au lieu de tout simplement les ignorer), une seconde en prévoyant un changement de ces contrats en 2020. Mais pour les travailleurs, c'est maintenant qu'il faut agir, et ils militent pour une renégociation syndicale en janvier 2019 au plus tard.