Dans la foulée du scandale de la viande impropre à la consommation lié à l'abattoir Veviba, le distributeur Delhaize a décidé de réclamer 6,5 millions d'euros de dédommagements à la société Abattoir et Marché de Bastogne (AMB) et à l'abattoir Lanciers à Rochefort, rapporte jeudi L'Echo. Le distributeur, qui a retiré de ses rayons l'ensemble des produits venant de chez Veviba, s'est tourné vers le tribunal du commerce francophone de Bruxelles pour réclamer 6,5 millions d'euros de dédommagement à la société Abattoir et Marché de Bastogne (AMB) et à l'abattoir Lanciers, à Rochefort, appartenant à Verbist.

Pour justifier ce dédommagement, Delhaize explique avoir dû retirer et détruire la marchandise, trouver un autre fournisseur et faire face à un dommage réputationnel.

Lors d'une audience extraordinaire mercredi, les deux sociétés attaquées sont passées à l'offensive. AMB a dénoncé la rupture abusive du contrat et exigé le rétablissement de la relation, sous peine d'une astreinte de 250.000 euros par jour de retard. Lanciers réclame un peu plus de 650.000 euros de factures impayées par Delhaize, tout comme Belfius, qui assurait le factoring pour AMB.

Une première décision devrait être rendue à la mi-juin.