"Scandalisé", "écoeuré", "inacceptable" : Les réactions à l'annonce de la fermeture de Caterpillar-Gosselies

Dès l'annonce, par le président de la FTGB Hainaut Namur, de la fermeture du site Caterpillar à Gosselies, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Certains politiques, représentants syndicaux ou entrepreneurs se sont montrés particulièrement amers.

La fermeture de #Caterpillar est une catastrophe absolue. Il faut tout faire pour soutenir les travailleurs, je suis de tout cœur avec eux — Elio Di Rupo (@eliodirupo) 2 septembre 2016

#caterpillar: chronique d'un modèle économique qui épuise, qui exploite puis qui jette... Solidarité avec les travailleurs ! — Zakia Khattabi (@ZakiaKhattabi) 2 septembre 2016

Un véritable séisme pour le tissu industriel wallon… De tout cœur avec les employés de #Caterpillar dans ce moment difficile. — André Antoine (@Andre_Antoine) 2 septembre 2016

La fermeture de #caterpillar Gosselies est un scandale révoltant. J'ai demandé une réunion urgente des forces vives de Charleroi. — Jean-Marc Nollet (@jmnollet) 2 septembre 2016

L'annonce de l'intention de fermeture de #caterpillar Gosselies est une catastrophe scandaleuse pour les travailleurs — Laurette Onkelinx (@LOnkelinx) 2 septembre 2016

#Caterpillar ferme à Gosselies. Le symbole de la mondialisation des dividendes et du mépris de nos travailleurs. — Frédéric Daerden (@FredericDaerden) 2 septembre 2016

2200 familles sacrifiées sur l'autel du profit d'une multinationale: c'est écoeurant #Caterpillar https://t.co/TIm8myXjJA — Marc Tarabella (@marctarabella) 2 septembre 2016

Une fois encore les profits d'une multinationale passent avant la vie de milliers de gens. c'est inacceptable ! #caterpillar — Hedebouw Raoul (@RaoulHedebouw) 2 septembre 2016

#caterpillar #gosselies 10 millions d'€ de bénéfices en 2015. Dividendes: + 35% entre 2012 et 2014... — Patrick Dupriez (@PatrickDupriez) 2 septembre 2016

L'annonce de cette fermeture brutale et inhumaine est inacceptable. Nous devons nous mobiliser pour soutenir les travailleurs. #Caterpillar — Rudi Vervoort (@rudivervoort) 2 septembre 2016

Inimaginable! Aux côtés des travailleurs et de leurs familles #Caterpillar — Tamellini Jf (@jftam1974) 2 septembre 2016

Fermeture insensée. Aux côtés des travailleurs et de leurs familles. #caterpillar — marc_goblet (@GobletMarc) 2 septembre 2016

Caterpillar 2200 emplois directs supprimés et + de 5000 indirects menacés.Les sacrifices,encore il y a 2 ans,des travailleurs ont été vains — Myriam Delmée (@MyriamDelmee) 2 septembre 2016

Courage aux employés #caterpillar😰.

Essayons ensembles de créer 2.000 nouveaux emplois en respectant entreprenariat et investissements! — Marc Coucke (@CouckeMarc) 2 septembre 2016



Magnette "atterré et scandalisé"

Paul Magnette, le ministre-président wallon et bourgmestre en titre de Charleroi, s'est dit atterré et scandalisé. Il recevra les organisations syndicales sous peu et convoquera la direction dans la journée.

"L'urgence, ce sont les personnes", a souligné M. Magnette (PS), qui a également rappelé que le site a toujours été "énormément soutenu par les pouvoirs publics".

Paul Magnette souligne aussi les "énormes efforts" fournis par les travailleurs ces dernières années en termes de productivité et de maintien de l'activité. Il dénonce une manière d'agir "aveugle" de la part de la direction, "sans aucune concertation".





Chastel "sous le choc et outré"

Le président du MR se dit "sous le choc et outré" après l’annonce de la fermeture. "C’est un vendredi noir pour Charleroi alors que la ville célèbre ce week-end son 350e anniversaire et se souvient notamment de son riche passé industriel", déclare Olivier Chastel. Ce drame me touche d’abord en tant que Carolo. Depuis plus de 50 ans, Caterpillar est un moteur économique majeur pour Charleroi, mais pas seulement. Caterpillar suscitait des milliers d’emplois indirects, faisant vivre un nombre incalculable de familles, ce qui a profité tant à la Wallonie qu’à la Belgique. Cette catastrophe sociale me touche aussi en tant que libéral attaché au développement économique de ma région ainsi qu’à la valeur que représente le travail".

Pour Olivier Chastel, il importe maintenant d’afficher un front uni pour soutenir les travailleurs. "Ensemble, nous devrons d’abord évaluer les conséquences de la décision prise par Caterpillar, tout mettre en œuvre pour garantir l’emploi des travailleurs et réclamer l’union des différents niveaux de pouvoir."

"J’en appelle tant au gouvernement fédéral, à son Premier ministre et à son ministre de l’Emploi qu’au gouvernement wallon, son ministre-président, ses ministres de l’Economie et de l’Emploi, pour être aux côtés des travailleurs et faire face à une situation dramatique pour 2200 famille", ajoute-t-il.

Olivier Chastel souhaite enfin que l’Europe s’implique dans ce dossier "Il est temps de réindustrialiser l’Europe. L’industrie européenne est indispensable à la résolution des nombreux défis que l’Union doit affronter. Elle doit favoriser le développement d’une réelle politique industrielle en matière de recherche et développement, d’efficacité énergétique et d’innovation, de création de groupes européens devant permettre au secteur industriel d’insuffler davantage de croissance économique", conclut le président du MR.