Seraing n’était qu’un village de moins de 2 000 âmes, peuplé d’agriculteurs, d’artisans, d’extracteurs de houille, quand John Cockerill s’y installe en 1817. La révolution industrielle qu’il impulse va transformer Seraing en une ville ouvrière, riche, populeuse, terre d’immigration, et va façonner son développement urbanistique. En 1846, Seraing compte 10 000 habitants, en 1868, le double, en 1883, 30 000. Autant de travailleurs, et leur famille, des industries locales : charbon, acier et verre.

Les voitures et les transports publics n’existant pas, les ouvriers et les contremaîtres habitent au plus près de leur lieu de travail. On construit donc à tour de bras des petites maisons si typiques des bassins industriels du nord de l’Europe, plantées les unes à côté des autres. Fumées, poussières, promiscuité : les conditions de vie ont été dures pour les Sérésiens. Le bas de la ville, en bord de Meuse, là où la sidérurgie s’est installée, offre d’ailleurs une surprenante vue urbanistique. Maisons et usines sont inextricablement liées. La sidérurgie est enclavée dans le bâti résidentiel. Subsistent encore aujourd’hui des kilomètres de tuyaux industriels, presque collés aux maisons, par lesquels on faisait passer des gaz. Le moindre accident, comme une explosion, aurait provoqué de terribles pertes humaines.

Autre bizarrerie, sans doute unique au monde, dans la seconde moitié du XXe siècle, les hauts-fourneaux de Seraing étant éloignés de 20 km de l’aciérie, la fonte en fusion était acheminée… en traversant une agglomération de 200 000 habitants !