A première vue, Shippr semble vouloir réinventer une solution qui, tout à la fois, est dans l’air du temps, en a déjà inspiré plus d’un et donne lieu à des valorisations démentes mais aussi à des échecs retentissants. La livraison de biens par de bonnes âmes ayant tantôt des mollets musclés, tantôt un emploi du temps flexible, ou encore un budget à boucler, semble piégeuse. Le nombre de start-up et projets gonfle régulièrement. Les grands noms - Uber, Deliveroo et consorts - côtoient des initiatives plus locales, en mode lean ou incumbent. Pensez à Take Eat Easy (de triste mémoire) ou à Bringr de la Poste…

Shippr compte se différencier en visant la livraison rapide (dans un délai de 90 minutes) ou planifiable de biens en tous genres, en zone urbaine : services entre magasin et dépôt, entre points de vente, entre point de vente ou dépôt d’e-commerçant et clients. "Il est indispensable de proposer aux commerçants locaux un nouvel outil qui les rende à nouveau concurrentiels face à l’offre e-commerce", souligne Romain Syed, l’un des fondateurs. "Or, le commerce local voit son volume d’activités baisser en raison d’une incapacité à livrer."

Shippr évitera le terrain (surchargé) de la livraison de plats chauds mais, pour le reste, ne veut pas limiter son champ d’action : produits de bouche, boissons, objets du quotidien, mobilier, petit électro… La limite, en poids, doit encore être précisée.

La start-up compte s’appuyer sur des livreurs indépendants, autrement dit des particuliers. "Si le flux est trop important, nous envisageons de sous-traiter à des professionnels, à des coopératives privilégiant le transport vert."

Autre écueil qu’elle veut éviter : la faible rémunération des livreurs. Mais le modèle doit encore être défini… Le client sélectionne son heure de livraison (deux tarifs seront appliqués selon que l’horaire soit "classique" ou "décalé") et le mode de livraison voulu (en fonction de la nature du paquet) : vélo, voiture, camionnette.

Premier territoire visé : les 19 communes de Bruxelles. Plus tard, à condition que la formule décolle, d’autres villes seront visées : Anvers, Gand, Liège, Charleroi, Namur… Un chemin encore bien long…

Le passage par l’accélérateur de start-up, NestUp, aura essentiellement servi à recadrer l’idée de départ, centrée sur la livraison de produits achetés auprès de sites e-commerce. "Nous avons également évolué vers un esprit lean management et avons pu nous confronter aux besoins de terrain via une série d’interviews et des contacts avec Bruxelles Mobilité et l’Atrium. Nous savons désormais quelle est notre place sur le marché. Nous avons validé notre idée, développé une version bêta du site Web, passé un premier contrat."

Mais Romain Syed est parfaitement conscient qu’il reste énormément de pain sur la planche : échafauder le business plan, bâtir la "communauté" des livreurs (les premiers recrutements se feront via les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille), fixer la limite supérieure (en volume ou poids) des biens livrables, imaginer une tarification, préciser la rémunération des livreurs, conclure un accord pour une assurance livraison…

NestUp a donc davantage joué le rôle de "baliseur" et de "pivoteur" que d’"accélérateur", au sens propre du terme. Faire le point, se faire bousculer, découvrir quelques ficelles de l’entrepreneuriat, s’ouvrir des perspectives… Vu sous cet angle, NestUp peut en effet être qualifié d’accélérateur mais pas au sens où il accélère un projet déjà bien étayé. Il a certes déjà accueilli des projets plus mûrs mais ils demeurent la minorité. Dans l’immédiat, Shippr devrait s’installer dans le bâtiment de NestUp à Mont-Saint-Guibert "pour rester dans un écosystème start-up" et envisage une nouvelle étape passant par un autre accélérateur, tel que Digital Attraxion, du côté de Charleroi.