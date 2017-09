Apple a fait fort mardi soir en annonçant, comme c’est le cas une fois par an depuis 2007, la mise à jour de son offre de smartphones. On a été assez peu surpris des annonces produits, l’essentiel des nouveautés ayant filtré dans la presse spécialisée ces derniers mois. Le fruit, estiment les spécialistes, d’une stratégie nouvelle du groupe américain qui, auparavant, cultivait un secret absolu sur ses développements technologiques.

Les aficionados de la marque, et surtout ceux qui espéraient s’offrir l’iPhone haut de gamme marquant le dixième anniversaire d’un produit qui a changé leur manière de vivre, ont été déprimés en voyant le prix demandé pour l’iPhone X (X pour 10), dépassant chez nous les 1 300 euros. Cet appareil s’inscrit pourtant naturellement dans la gamme des produits de luxe, et son prix est dans la ligne de ce que demandent les autres fabricants de smartphones haut de gamme. Et ce n’est pas neuf.

En 1999, le super-GSM de Nokia, le 9100 Communicator, coûtait la bagatelle de 40 000 FB, soit 1 000 euros, pour une durée de vie assez brève… En adaptant ce prix à l’évolution du coût de la vie, un Nokia 9100 d’aujourd’hui coûterait environ 1 400 euros. Soit un prix un peu plus élevé que celui de l’iPhone X qui, s’il est aussi solide que ses jeunes ancêtres, aura une durée de vie bien plus longue et une valeur à la revente non négligeable. Inutile dès lors de crier "au loup" à propos d’un appareil cher, certes, mais qui est aussi un bel outil et dispose d’une valeur d’image, comme une voiture de luxe, des chaussures de prix, etc. N’oublions pas que d’autres fabricants proposent des alternatives et que le groupe américain offre aussi des produits d’entrée de gamme.