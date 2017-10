Orange Belgium affiche un "solide dynamisme commercial" et une bonne performance mobile, selon les résultats trimestriels publiés lundi par le groupe qui compte un total de 2,29 millions de clients postpayés. La croissance du taux de pénétration des smartphones 4G - qui est passé de 44% il y a un an à 56% à la fin du troisième trimestre 2017 - et la demande accrue pour la musique et la vidéo en continu - entraînant un usage moyen de 1,7 GB contre 1,2 GB un an auparavant - se traduisent par un ARPU (revenu moyen par utilisateur) postpayé s'élevant à 30,0 euros, soit une progression de 2,7 % en un an. Cette progression résulte d'un usage data plus élevé.

En dépit de l'influence négative de l'itinérance, le groupe a généré un chiffre d'affaires total de 933,7 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2017, soit une croissance de 1,5%, tandis que l'EBITDA ajusté a progressé de 1,3% pour atteindre 240,3 millions d'euros, contre 237,1 millions d'euros un an auparavant. Le chiffre d'affaires trimestriel a, lui, augmenté de 1,7% à 316,4 millions d'euros tandis que l'EBITDA a baissé de 9,9%, à 83,1 millions d'euros.

La base clients convergents LOVE d'Orange Belgium progresse de 18.000 unités au troisième trimestre 2017 pour s'établir à 82.000 clients, tandis que la base clients mobiles LOVE augmente de 23.000 unités pour s'établir à 129.000 clients, ce qui représente près de 6% de la base postpayée totale. L'offre "LOVE" est un pack télévision numérique/internet/téléphonie mobile, qu'Orange a lancée cette année.

Le groupe Orange Belgium confirme ses prévisions pour l'exercice 2017: il prévoit une hausse de son chiffre d'affaires total des services, un EBITDA ajusté situé entre 290 et 310 millions d'euros et un niveau d'investissement, hors investissements liés à l'essor de la base clients Orange Internet + TV, stable par rapport à 2016.