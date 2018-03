Solvay devrait supprimer 600 postes dans le monde, principalement dans les fonctions support, dans le cadre d'un plan de simplification de l'organisation et de renforcement de l'innovation, indique l'entreprise jeudi dans un communiqué. Le géant belge de la chimie annonce notamment 160 suppressions d'emplois en France, 90 au Portugal et 80 au Brésil. Vingt emplois sont également menacés en Belgique. Le projet de simplification doit adapter l'organisation de Solvay à l'évolution de son portefeuille, désormais centré sur les matériaux de haute performance et les solutions sur mesure au service d'une base de clients en mutation, précise le groupe. Il souhaite notamment une organisation "plus agile" pour répondre aux besoins des clients, transformer son centre de recherche de Lyon en un centre de chimie avancée "de classe mondiale" et élargir ses capacités de recherche et d'innovation à Bruxelles.

"Cette nouvelle étape de la transformation de Solvay porte sur notre capacité à mieux servir nos clients", explique Jean-Pierre Clamadieu, CEO de Solvay. "Au cours des six dernières années, nous avons bâti un portefeuille d'activités permettant de générer une croissance forte et durable. Nous devons maintenant simplifier fortement notre organisation et nos processus, tout en alignant nos ressources."

La concentration des activités de R&I et des fonctions support devrait impliquer le transfert de 500 employés vers Lyon et Bruxelles, échelonné sur quatre ans.

Le groupe a entamé ce jeudi les procédures d'information et de consultation des représentants des salariés, qui devraient s'achever fin juin. Le turnover naturel, les départs volontaires et le reclassement interne doivent atténuer l'impact des suppressions d'emplois, ajoute Solvay qui s'engage à "limiter autant que possible les pertes d'emplois".