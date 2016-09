Soutien aux travailleurs de Caterpillar: "Nous n'allons pas accepter cette décision de fermeture"

Entreprise

Ils étaient des milliers (3 000 selon la police, 10 000 selon les syndicats) à défiler dans les rues de Charleroi, vendredi matin, en soutien aux travailleurs de Caterpillar Gosselies. Dans le cortège, beaucoup de travailleurs de l’entreprise, y compris des membres de la direction et des (pré)pensionnés de l’usine, des sous-traitants mais aussi de simples citoyens, des hauts représentants du monde politique et syndical, des délégations venues des bassins sidérurgiques liégeois et carolo, de Ford Genk ou d’Audi Brussels.

Tous sont présents pour exprimer leur colère, leur indignation, leur tristesse, leur solidarité après l’annonce, le 2 septembre, de la fermeture de l’usine de Gosselies en avril prochain. "Ils nous ont tout pris ! Qu’est-ce qu’on peut faire d’autre à part être ici, dans la rue ?", lance cet ouvrier de Caterpillar. Cinq travailleurs de Caterpillar Grenoble ont fait le déplacement. Grenoble n’aurait-elle pas des raisons de se réjouir de la fermeture de Gosselies, puisque l’usine va récupérer la production des engins de chantier carolos ? "Au contraire, nous sommes inquiets car on nous a retiré un marché nord-américain intéressant au profit de la fabrication du produit de Gosselies qui n’est pas porteur", explique un ouvrier grenoblois.

Stupeur et émotion palpables

Ce qui frappe, dans cette manifestation, c’est le calme qui y règne. Comme si le choc de cette mort annoncée de Caterpillar Gosselies n’était toujours pas digéré. Il y a bien les traditionnelles explosions de pétards, des coups de sifflet, des slogans criés : "On n’est pas des pantins ! Non aux licenciements boursiers." Mais on a l’impression que la stupeur a pris le dessus sur tout le reste.

Martine Cornet, 31 ans de Caterpillar, est la déléguée principale CNE de l’entreprise. Et elle accuse le coup. "Je vais participer aux négociations de la procédure Renault, qui vont être très dures, et je me demande comment je vais faire pour tenir." Elle évoque le malaise, la "grosse tension" qui règne au sein du personnel de l’entreprise. Son émotion est palpable quand elle aperçoit et remercie un groupe de riveraines qui brandit une affichette "Solidarité Caterpillar". Ils sont d’ailleurs des dizaines à faire de même et à applaudir au passage du cortège.

" On n’a pas besoin de voyous !"

A 11h30, les manifestants se massent devant le podium dressé place du Manège pour écouter les prises de parole syndicales. Au nom du front commun, Antonio Cocciolo (FGTB) tient un discours très offensif : "Nous n’allons pas accepter cette décision de fermeture. On fera le maximum pour maintenir des emplois industriels, avec ou sans eux (Caterpillar, NdlR) . S’ils veulent partir, qu’ils partent car on n’a pas besoin de voyous !" Evoquant des "pressions" sur les syndicalistes, dont il ne précise pas l’origine : "On nous dit de ne pas mettre les multinationales à mal car cela aurait des conséquences sur la région. A tous ces gens, je demande de ne plus venir nous voir car on risque de devenir violents."

Dans le train avec lequel nous quittons Charleroi, l’accompagnateur arbore un badge de soutien à Caterpillar. Nous lui demandons pourquoi. "C’est normal", se contente-t-il de nous répondre, avec un léger accent carolo. La solidarité dans la région n’est donc pas un vain mot.





L’aéropôle de Gosselies n’a, pour l’instant, pas marqué d’intérêt pour le site de Caterpillar

Reprise. Depuis l’annonce de la fermeture du site de Caterpillar à Gosselies, les rumeurs vont bon train pour une éventuelle reprise du site. Il y a deux jours, on parlait d’un intérêt marqué pour la reprise du site, de la part de la firme Tesla, spécialisée dans les voitures électriques. Une information qui n’a pas été confirmée par le gouvernement wallon. "Il est beaucoup trop tôt pour parler de reprise. La priorité concerne le sort des travailleurs de l’entreprise et des entreprises sous-traitantes. Aller trop vite serait une erreur" , explique le porte-parole du cabinet Marcourt (ministre wallon de l’Economie).

Vendredi, on apprenait de différentes sources, que l’intercommunale Igretec (qui gère l’aéropôle de Gosselies), l’intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et économiques de la Région de Charleroi avait également marqué un intérêt. "Nous n’avons, jusqu’à présent marqué aucun intérêt. Ce qui a été dit à ce propos est totalement faux. Nous verrons le moment venu. Si nous avons un rôle à jouer, nous le jouerons. Pour l’heure, dire des choses pareilles, c’est indécent à l’égard des travailleurs de Caterpillar" , explique Nathalie Czerniatynski, la directrice du développement économique, immobilier et territorial chez Igretec