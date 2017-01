Cela fait maintenant quatre mois que le groupe Caterpillar a annoncé son intention de fermer l’usine de Gosselies en avril. Quatre longs mois de stress et d’inquiétude face à l’avenir pour les 2 200 travailleurs de l’entreprise mais aussi de combat pour les représentants du personnel.

Comme leurs collègues de travail, Roberto D’Amico (ouvrier) et Eric Jakubowski (employé) vivent au jour le jour le drame qui se joue à Caterpillar Gosselies. "Les gens viennent travailler avec des pieds de plomb ou bien ils ne viennent pas travailler du tout", note Eric Jakubowski. "Il y a peut-être 2 à 300 personnes, employés, cadres, ouvriers, qui se sont mis en maladie. Ils n’étaient jamais malades avant mais là, ils sont dégoûtés. Ils ont fait tous les efforts possibles (comme venir travailler le samedi) et, du jour au lendemain, ils apprennent qu’ils sont licenciés." "Caterpillar Genève, le donneur d’ordre de Gosselies, ayant fait une mise en demeure, les expéditions des machines assemblées chez nous ont repris mais au compte-gouttes. Certains travailleurs ne le comprennent pas et donc une tension persiste dans les ateliers", explique Roberto D’Amico. "Des membres du personnel prospectent déjà pour trouver un nouvel emploi. Pas le choix", poursuit-il. "On craint que les sous-traitants de Caterpillar, qui vont eux aussi perdre leur job, se mettent en grève. Sans eux, on ne peut pas travailler", indique Eric Jakubowski.

Des affiliations à la pelle, un rôle d’assistant social

Les deux hommes ont fort à faire dans leur travail de délégués syndicaux (FGTB pour le Roberto, Setca pour Eric). Ce dernier participe, en tant qu’observateur, aux conseils d’entreprise où se déroule la procédure Renault de licenciement collectif. Il se rend aussi à des réunions avec la Région wallonne, qui cherche des repreneurs pour le site.

