Cette semaine va, à nouveau, être tendue, dans l'épineux dossier du survol de Bruxelles. Pour rappel, la Région bruxelloise a décidé d'appliquer la tolérance zéro pour les avions les plus bruyants survolant son territoire depuis le 22 avril. Des procès verbaux sont ainsi envoyés aux compagnies aériennes prises en faute, mais les amendes ne devront pas être payées avant 1 an et demi, voire deux ans. Une situation qui ne rassure pas vraiment du côté de Zaventem. « Lorsque vous commettez un excès de vitesse en voiture, vous recevez d'abord un PV stipulant votre infraction, puis une semaine après les conditions de paiement de l'amende », explique Arnaud Feist, le patron de l'aéroport de Bruxelles-National. « Ici il y aura presque deux ans entre les deux courriers. C'est beaucoup trop long.Tant que cette incertitude pèsera, on ne peut pas exclure que des compagnies quittent l'aéroport prochainement. La menace pour l'emploi à Zaventem persiste », regrette M. Feist.

Plusieurs compagnies ont ainsi demandé des comptes au patron de l'aéroport, les amendes variant de 600 à 60 000 euros par infraction. D'après nos informations, Ryanair fait partie des plus impatientes et exige de la clarté sur le dossier. Pour rappel, la compagnie low cost a déjà menacé de réduire ses activités à Bruxelles.

« Si Ryanair s'en va, ce sera une joie de courte durée »

Une perspective qui n'enchante pas Brussels Airlines, l'une des principales concurrentes de la compagnie irlandaise en Belgique. « Si Ryanair s'en va de Zaventem, ce sera une joie de courte durée », explique Bernard Gustin, le CEO de la compagnie belge depuis Mumbai, en Inde, où il mène une mission économique. « Les Irlandais iront à Charleroi qui est un concurrent direct à ce niveau-là ». Bien que les amendes lui coûteront deux millions d'euros par an, Brussels Airlines ne compte pas faire ce type de chantage. « On ne joue pas à cela », poursuit M. Gustin. « On restera ici et on continuera à se battre.Mais je pense que cela rendra les choses plus compliquées par rapport à l'ambition que nous avons ».

Le patron de Brussels Airlines évoque un message« ambigu » et « un peu maladroit » de la Région bruxelloise qui ne comprend pas « la réalité » des sociétés privées. «Il existe une occasion en or de positionner Bruxelles comme l'un des centres clés du groupe Lufthansa (NDLR : qui vient de racheter l'intégralité de Brussels Airlines). Mais il est important que nos partenaires privés et publics créent l'environnement qui donne envie à l'actionnaire d'investir. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ce dossier ne nous grandit pas ».

D'après M. Gustin, si d'autres villes européennes ont réussi à le faire, Bruxelles doit aussi pouvoir trouver des solutions qui « allient des objectifs écologiques et économiques ». «Il faut de la transparence à court et moyen terme. Si la solution est d'allonger la piste, et même si ça prend des années, il faut l'annoncer dès maintenant afin que personne ne soit pris de court », conclut-il.