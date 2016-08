Take Eat Easy s’est-elle brûlé les ailes ou a-t-elle été victime d’un proche ?

Entreprise

Le sort est souvent sans pitié. A peine avait-elle été sacrée "scale-up de l’année" que Take Eat Easy, auteur d’une plate-forme électronique de réservation et livraison de plats à domicile, se voyait contrainte, cet été, de mettre la clé sous la porte. En cause, l’impossibilité de lever les capitaux nécessaires pour maintenir à flot un business model hyper-vorace en cash et espérer se stabiliser sur un créneau qui, lui, est encore loin de l’être.

Il y a en effet profusion d’acteurs - Deliveroo, Foodora, UberEats, Deliver Hero, Food Panda, pour ne citer qu’eux. Une folle course aux capitaux, avec des levées qui souvent se chiffrent en dizaines ou centaines de millions (euros ou dollars). La start-up s’est-elle brûlé les ailes ou a-t-elle été victime d’un proche ? Analyse croisée de quatre acteurs du monde des start-up : Olivier de Wasseige (InternetAttitude), Pierre Rion (fonds wallon W.IN.G), Carl-Alexandre Robyn (Valoro) et Omar Mohout (Sirris).

Faux ami ?

Pourquoi Rocket Internet, capital-risqueur allemand intervenu au 1er tour Series A (voir encadré), n’a-t-il pas suivi alors qu’il continue d’investir des sommes bien plus élevées dans des concurrents ? "Pour eux, l’investissement était du pocket money, un ballon d’essai, un test", estime Olivier de Wasseige. "Cela relativise l’importance donnée à la start-up, la confiance dans son business model." Selon Pierre Rion, "dans leur logique, mieux vaut acheter deux ‘billets de loterie’ dont un sera peut-être gagnant. C’est plus sain que de miser tout sur un même cheval. Est-ce moral ? Il ne faut pas perdre de vue que ce second ‘billet’ sera peut-être lui-même dépassé par UberEats."

Des raisons masquées ? "Rocket Internet, de nationalité allemande, donne la préférence à une start-up allemande [Volo, NdlR], beaucoup plus jeune, plus petite et avec une équipe moins expérimentée. Incompréhensible en termes rationnels. Soit nous ignorons certaines choses (performances comparées de Take Eat Easy et Volo), soit ils donnent la préférence à des sociétés allemandes", indique Omar Mohout.

Pour Olivier de Wasseige, par contre, il est clair que "Si les fonds étrangers ont décliné la demande de capitaux et si les concurrents qui ont analysé le dossier n’ont pas racheté, ce n’est pas pour cause de belgitude mais en raison d’autres éléments factuels. Ils auraient probablement pris la même décision si la société avait été américaine."

Trop lemming ?

A-t-il manqué à Take Eat Easy ce "petit quelque chose" qui aurait pu scotcher l’intérêt des investisseurs ? Pour Carl-Alexandre Robyn, Take Eat Easy n’avait pas plus de points forts que ses concurrents directs. "Son business model ne ‘sur-performait’ pas et ne présentait pas d’activités annexes distinctives, contrairement à Deliveroo. Même l’algorithme d’optimisation de la gestion des commandes ne lui conférait pas un avantage direct."

Quid du business model ? "Rien ne prouve qu’il peut mener à la réussite en dépit des injections massives de fonds", souligne Olivier de Wasseige. Le problème de fonds : devoir convaincre au prix fort trois publics (client final, resto, coursier) pas forcément fidèles.

L’investissement marketing est conséquent pour attirer des consommateurs, atteindre une masse suffisante pour convaincre les restos, les démarcher de manière intensive. Côté coursier, il faut financer le recrutement, l’écolage, le suivi, etc. Problème : clients et restaurateurs peuvent trouver, auprès de concurrents, des conditions plus intéressantes tandis que les coursiers revendiquent de meilleures conditions…

Les enseignements

Sans vouloir jouer les donneurs de leçons, nos quatre observateurs émettent quelques conseils. A commencer par une due diligence de la fiabilité des investisseurs. "Ils ont souvent un agenda caché. Il faut savoir poser les questions qui peuvent fâcher ! Trop souvent, ceux qui accompagnent les fondateurs les invitent à s’en remettre à la sagacité des investisseurs", explique Carl-Alexandre Robyn.

L’analyse est la même du côté de Pierre Rion. "A refaire, il fallait peut-être négocier, lors l’entrée de Rocket Internet, les conditions du tour suivant, voire une exclusivité. La leçon de ceci est qu’il faut aussi savoir choisir ses actionnaires." "Les investisseurs leur demandaient d’aller vite en termes de territoire, donc de dépenses fortes. Parfois, la vision des investisseurs est en contradiction avec la réalité opérationnelle et cela peut être un danger !" , déclare Olivier de Wasseige.

En chœur, tous soulignent toutefois la qualité intrinsèque de l’équipe Take Eat Easy et l’expérience qu’elle y a gagnée. "En B2C, rares sont les entrepreneurs high-tech ayant acquis l’expérience de l’international. L’équipe Take Eat Easy l’a", conclut Omar Mohout.Brigitte Doucet

A découvrir, in extenso dans Régional-IT, l’analyse de ces quatre observateurs.





Take Eat Easy, le parcours

2012 : "accélération" au Nest’Up et création de la société.

Mai 2013 : 200 000 euros sont réunis auprès de business angels et de personnes proches des membres de l’équipe.

Septembre 2014 : levée de fonds "tampon" auprès de LeanFund.

Avril 2015 : levée de 6 millions d’euros auprès de Rocket Internet, DN Capital et Piton Capital.