La délégation syndicale récemment constituée parmi le personnel de Ryanair basé en Belgique rencontrera pour la première fois la direction de la compagnie aérienne à bas coûts ce jeudi après-midi.

Les représentants des travailleurs y proposeront la signature d'une convention collective de travail reconnaissant l'application du droit belge. Un accord éventuel avec la société irlandaise serait alors un "important pas en avant", confie-t-on au sein de la CNE. Il y a deux semaines, les différents syndicats belges (CNE, Setca et CGSLB) étaient finalement parvenus à s'entendre, après des mois de désaccord, pour constituer une délégation syndicale représentant le personnel de Ryanair basé en Belgique (à Zaventem et Charleroi). Juste avant cela, Michael O'Leary, l'administrateur délégué de l'entreprise irlandaise, avait déclaré qu'il était prêt à reconnaître le droit belge sur le travail dès que possible pour autant qu'une telle délégation soit formée et qu'elle vienne autour de la table pour négocier.

C'est ce qui se passera ce jeudi, à 13h30, à Diegem, au cabinet d'avocats représentant la direction de Ryanair. La délégation, accompagnée des secrétaires permanents régionaux de la CNE, y rencontrera notamment le directeur opérationnel de la compagnie, Peter Bellew. Elle tentera d'y faire signer une convention collective de travail, dont le texte a été envoyé plus tôt cette semaine à Dublin.

Dans un contexte de préavis de grève couvrant des actions éventuelles d'ici à la fin de l'année, si l'entreprise irlandaise approuve ce document, "ce sera un important pas en avant", reconnaît Didier Lebbe, secrétaire permanent bruxellois de la CNE.

Ce dernier ne se fait toutefois pas d'illusions car Ryanair souhaiterait absolument dissocier les négociations concernant le personnel de cabine de celles pour les pilotes. Le syndicat chrétien ne partage pas du tout cette façon de faire et entend aborder les deux catégories de personnel ensemble. "Cela risque donc d'aller au clash", prévient son représentant.