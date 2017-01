Thierry Tacheny est une figure importante du paysage audiovisuel belge. Cela fait plus de trente ans que ce "fils de pub", résident de Thon-Samson, s’y active avec succès. Aux côtés d’André Van Hecke, il a fait les beaux jours d’IP, la régie publicitaire de RTL-TVI. Le même duo fonda à Paris, à la fin des années 1990, Peaktime, société spécialisée dans le "médiaplanning". Dix ans plus tard, le puissant groupe audiovisuel SBS le recruta pour diriger sa filiale belge. Il lança ensuite sa société de consultance.

Mais, voilà, il n’y a pas que la télé dans la vie ! A 58 ans, Thierry Tacheny a décidé de se lancer un nouveau défi. Car les start-up, ce n’est pas qu’une affaire de jeunes ! "Invineo est tout d’abord une idée personnelle et un projet d’entrepreneur", explique-t-il. Un projet sur lequel il travaille depuis plus de deux ans.

Plus qu’un projet, Invineo fait figure de concept. Thierry Tacheny ne s’en cache pas : la "success story" mondiale de Nespresso l’a inspiré. Il parle d’ailleurs volontiers, pour définir Invineo, du "Nespresso professionnel du vin" ! Soit un concept où s’entremêlent contenu (le vin) et contenant (un tube cylindrique renfermant un "Bag-in-Box" et un distributeur connecté).

"Machine intelligente"

(...)