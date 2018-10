Le successeur de Steve Jobs était, au préalable, au Parlement européen, où il a plaidé la création d'un "GDPR américain", c'est à dire une loi sur la protection des données.

Tim Cook, le patron d'Apple, est à Bruxelles ce mercredi. Il a participé, en tant que tête d'affiche, dans l'hémicycle du Parlement européen, à la 40e conférence internationale des autorités de la protection des données. Il a défendu la "responsabilité" de protéger les données personnelles. Il a notamment plaidé, comme pour bon nombre de ses influents congénères, pour la création d'une loi américaine sur la protection des données, à l'instar de notre GDPR européen.

Insistant sur l'importance du moment, Tim Cook a réaffirmé son souhait de renforcer la protection de la vie privée des internautes. Il n'a pas nié les responsabilités d'Apple dans la protection (ou le manque de protection) de nos données privées : "Quand on a lancé cet appareil, a-t-il précisé en brandissant un iPhone, nous savions qu'il pouvait potentiellement mettre plus de données personnelles dans votre poche que dans votre maison."

"Les données appartiennent aux utilisateurs"

Il a énuméré les quatre droits qu'une telle législation devrait protéger, en premier lieu le droit d'avoir un minimum de données collectées et celui de savoir quelles sont les données recueillies et à quelles fins. "C'est la seule façon de donner aux utilisateurs le pouvoir de décider quelle collecte est légitime et celle qui ne l'est pas. Moins que ça, c'est une mascarade", a-t-il affirmé.

Il a également souligné que les compagnies concernées devaient "reconnaître que les données appartiennent aux utilisateurs", qui gardent donc le droit de les corriger ou de les supprimer. Enfin, "le droit à la sécurité" des données doit être également reconnu selon lui.

Visite de l'Apple Store d'Ixelles

À la suite de son intervention au Parlement, Tim Cook en a profité pour faire une escale remarquée à l'Apple Store bruxellois, sis avenue de la Toison d'Or. Notre photographe a pu capturer quelques images de ce passage, rare en Belgique, de la haute direction pommée.