TopCompare.be vient de lever 20 millions d’euros

Entreprise

TopCompare.be est une plateforme sur Internet qui permet d’effectuer des comparaisons entre différents produits financiers. Cette plateforme indépendante permet de comparer les offres en toute neutralité pour des produits offerts sur le marché belge : crédits à la consommation, cartes de crédit… Cette comparaison aisée permet au consommateur de prendre des décisions en connaissance de cause tout en bénéficiant d’un gain de temps puisqu’il ne doit pas aller lui-même consulter les sites des différentes banques. Ce comparateur est accessible gratuitement et est construit sur base d’une analyse très détaillée des contrats.

Comparaison et éducation

Créée début 2016, la société a bénéficié de fonds en provenance d’un actionnaire européen. Pour poursuivre son expansion, la société a réalisé une nouvelle levée de fonds d’envergure. Il s’agit de 20 millions d’euros dans un tour de table qui implique, outre le fonds de private equity ACE&Company, le fonds d’investissement privé de la famille Li Ka Shing, Pacific Century Group, la société d’investissement mondiale Nova Founders Capital, l’investisseur financier japonais SBI holdings, Mark Pincus (fondateur de Zynga) et Peter Thiel, le fondateur de Paypal qui a aussi investi dans Facebook. "Ces fonds serviront à développer l’offre de comparaison vers des produits d’assurance et de télécommunications. Nous voulons également communiquer davantage vers le grand public et l’éduquer dans ces domaines financiers. Ces développements exigent des investissements à la fois en personnel et en technologie", explique Wouter Vanderheere, cofondateur de la société.

Une clientèle assez large

Le site étant gratuit, la jeune start-up a mis en place des partenariats avec certains acteurs du secteur financier. "Nous sommes devenus un canal marketing digital pour certaines banques. Nous travaillons sur base de commissions marketing pour les clients référents. Notre comparaison balaye cependant toute l’offre sur le marché en ce compris les offres émanant des banques avec qui nous n’avons pas de partenariat", ajoute Ronak Ahmadloo, co-fondatrice de TopCompare.be.

TopCompare.be s’adresse à un public très étendu. Sachant qu’en Belgique il y a 11 millions de crédits à la consommation accordés à 6 millions de personnes et 5 millions de cartes de crédit en circulation, la clientèle de ce site est assez large. "Nous voulons aider tous les Belges à comparer et à économiser sur des produits financiers dont les coûts sont récurrents. Nous voulons également développer une offre en éducation financière sur ces produits", note Wouter Vanderheere. Ce site développe ainsi une saine ambition : offrir plus de transparence, de compréhension et d’information sur des produits financiers de base.Isabelle de Laminne