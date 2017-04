Entreprise La peine le dispute au choc et au dégoût chez les 522 premiers travailleurs licenciés cette semaine.

Le froid de l’air ce jeudi matin doit être équivalent à celui qui enserre le cœur des travailleurs de Caterpillar Gosselies. La fermeture de l’usine, décidée par le groupe américain et annoncée le 2 septembre, est aujourd’hui une réalité. Depuis mercredi et jusqu’à vendredi, 522 ouvriers, employés et cadres, sur les 2200 que compte l’entreprise, prestent leur toute dernière journée de travail. Ces hommes et ces femmes font partie de la première vague des licenciés. D’autres suivront, inexorablement. A la fin du mois prochain, 944 personnes de plus recevront leur C4.