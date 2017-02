Abonnés V. S., C. M., P. V. C. et L. Lam.

Décidément, les temps sont agités pour nos entreprises exportatrices. Depuis quelques mois, l’ombre du Brexit plane en effet sur les entreprises qui réalisent une part significative de leurs ventes au Royaume-Uni. Confrontées aux effets de la dévaluation de la livre et donc au renchérissement pour les Britanniques des produits venant de l’étranger, les produits "made in Belgium" perdent en compétitivité chez l’un de nos principaux partenaires au niveau commercial. Il y a quelques jours encore, un rapport piloté par l’homme d’affaires Paul Buyse et commandé par le ministre de l’Economie Kris Peeters estimait qu’un Brexit mal négocié pourrait avoir un impact "terriblement important" pour l’économie belge.

L’ouverture d’un deuxième front ?

Mais c’est un deuxième front qui commence à tracasser certaines de nos entreprises, petites et grandes. Celui de voir Donald Trump passer de la théorie à la pratique en matière de protectionnisme en rendant demain l’accès au marché américain nettement plus difficile pour nos produits via la mise en place de barrières protectionnistes.

Les Etats-Unis sont aujourd’hui une terre d’exportation pour nos entreprises. Quelques chiffres suffisent à s’en convaincre : avec 15,65 milliards d’euros sur les 9 premiers mois de l’an dernier (NdlR : sur l’ensemble de l’année 2015, le chiffre était de 21,45 milliards d’euros, faisant de la Belgique le 6e plus important exportateur de biens et services vers les Etats-Unis de l’Union européenne), le pays de l’Oncle Sam est le 5e pays d’exportation derrière l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni justement. A eux seuls, les States représentent près de 6 % des exportations belges. En tête : les produits chimiques, les machines outils, les équipements de transport…

"La grande question sera de savoir quelle conception va prévaloir dans le chef de Donald Trump en matière de traités internationaux dans le domaine du commerce. S’il souhaite les amender en faveur des Etats-Unis en relevant par exemple les droits de douane pour rapatrier une partie de la production sur le sol américain, cela deviendra effectivement une source d’inquiétude pour les entreprises belges et européennes", explique Vincent Reuter, administrateur délégué de l’Union wallonne des entreprises (UWE). Et d’ajouter : "Si ce scénario venait à se concrétiser dans les prochains mois, il faudrait alors aller plus loin dans l’analyse des conséquences et des mesures à prendre à l’image de ce qui est réalisé aujourd’hui avec le Brexit".

(...)