Quelques heures avant la tenue d’un bureau de conciliation en commission paritaire vendredi après-midi, le mouvement de grève entamé mardi dans le supermarché d’Ans (province de Liège) et qui s’était étendu au reste de la Wallonie, à Bruxelles et à la Flandre dès mercredi, n’avait pas faibli. On dénombrait hier 147 magasins fermés sur les 302 que Lidl exploite en Belgique. Du jamais vu au sein de l’enseigne allemande.

Ce mouvement de débrayage trouve ses racines dans un problème de sous-effectifs par magasin, induisant une charge de travail jugée beaucoup trop lourde par les employés. La proposition de règlement mise sur la table jeudi par la direction de Lidl avait été jugée insuffisante par les organisations syndicales.

Alors, il a été décidé de recourir à un outil de négociation, souvent utilisé dans les situations de blocage social : le bureau de conciliation de la commission paritaire. Les deux parties s’y retrouvent et une équipe neutre (dont fait partie le président de la commission paritaire) va tenter de trouver un compromis.

A l'heure où nous bouclons ces lignes, les syndicats et la direction avaient trouvé un terrain d'entente. Lidl a accepté d'accorder au personnel de chaque magasin 42 heures de travail à prester afin d'atteindre les objectifs de productivité fixés par l'enseigne. De quoi soulager les employés. Cette mesure est temporaire, six mois, le temps de négocier une solution pérenne. Mais le Setca la voulait à durée indéterminée. Des discussions bilatérales entre le syndicat socialiste et la direction se sont poursuivies. Si elles aboutissent, la grève prendra rapidement fin.