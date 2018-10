Au regard du paquebot flambant neuf d'EVS, le groupe technologique liégeois situé juste en face, le bâtiment de Sirris joue la carte de la discrétion. Mais méfiez-vous des apparences! Une fois à l'intérieur, on fait face à des experts de très haut vol et d'une infrastructure technologique dernier cri!

Sirris, derrière lequel on trouve la fédération Agoria, fait figure de point de rencontre technologique pour les entreprises industrielles belges (start-up, PME, grandes entreprises) qui ambitionnent de se projeter, aussi rapidement que possible, dans l'industrie du futur (dite "Industrie 4.0"). "Sirris dispose de huit implantations en Belgique, dont deux en Wallonie (à Liège et Charleroi, NdlR), expose Jean-Claude Noben, directeur de Sirris Wallonie. Cela représente 150 experts qui, chaque année, traitent environ 1.500 projets". Pour la seule Wallonie, Sirris peut compter sur un bataillon de 50 experts (ingénieurs industriels, experts en informatique, etc.). L'an dernier, 670 projets d'envergure et 500 accompagnements plus ponctuels ont transité par les centres collectifs de Liège et Charleroi. Avec, à chaque fois, une même ambition: développer de nouveaux produits en utilisant les nouvelles technologies.

Ce mardi, l'antenne liégeoise de Sirris, basée à Seraing, a franchi un nouvelle étape dans sa longue évolution (Sirris existe depuis 70 ans!) en levant le voile sur son Product Development Hub. Cette infrastructure se compose de six laboratoires (labs) équipés de machines de pointe auxquels sont rattachés un pool de 20 experts. "Avoir six laboratoires rassemblés sur un seul site est très précieux pour l'industrie, se félicite René Branders, président de Sirris et CEO de la PME wallonne FIB. Cela permet de mettre autour d'une même table différentes compétences pour développer des produits innovants, fiables et élaborés rapidement". Par produit, il faut entendre prototype. Le nouveau "hub" de Sirris se situe en effet en amont de l'industrialisation et de la commercialisation.

Des produits légers, miniaturisés et connectés

Le hub liégeois, qi a nécessité un investissement de 850.000 euros (dont 80% à charge de fonds européens), se concentre sur trois domaines : la conception et le développement de produits légers, miniaturisés et intelligents (smart products). Les six laboratoires se composent d'un Concept Lab (mettre en forme les idées de produits à l’aide de la conception 3D, de la modélisation numérique ou encore de l’utilisation de plateformes IoT); d'un Fabrication Lab (Fablab où ingénieurs et techniciens se rencontrent pour matérialiser les projets, en utilisant l’usinage numérique, la découpe ou l’impression 3D); d'un Micro Lab (qui se concentre sur la miniaturisation en ayant recours au micro-usinage, au micro-assemblage, à l’impression de circuits électroniques); d'un Plastics Lab (pour concrétiser le développement de produits en matière plastique avec la production de premiers exemplaires dans des conditions de fabrication industrielles, via des technologies de moulage innovantes comme la micro-injection);d'un Hybrids Lab (pour développer des applications multimatériaux, (plastiques combinés avec le métal, le verre, les composites, etc.) dans une optique d'allègement et d’utilisation rationnelle des matériaux); et d'un Smart Lab (pour le développement de produits plus intelligents et connectés).

L’accompagnement des entreprises se veut très concret. "Notre vocation première est de répondre à la demande de l'industrie. Toutes les entreprises peuvent s'adresser à nous", insiste Jacques Halleux, business manager chez Sirris. Pour ça, le centre n'hésite pas à s'équiper de moyens de production, d’outillage et d’usinage à la pointe sur le plan technologique. Le hub liégeois accueillera d'ailleurs, au printemps prochain, une première mondiale: une machine de micro-impression 3D développée spécifiquement à la demande de Sirris.