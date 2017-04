Un nouveau pont sur le Rhin reliant la ville française de Strasbourg à la ville allemande de Kehl a été réalisé par l'entreprise belge Victor Buyck Steel Construction, située à Eeklo.

L'entreprise belge s'est chargée du tablier du pont en acier, indique jeudi la société de consultance Arcadis qui s'est occupée quant à elle de la conception et de l'accompagnement des travaux. Le nouvel ouvrage d'art, d'une longueur de 290 mètres et de 16 mètres de large, sera inauguré vendredi. Le pont pourra être emprunté tant par les piétons et les cyclistes que par des trams.

Le pont a été acheminé jusqu'à Strasbourg par voie d'eau.