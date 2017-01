L’arrêté royal du 28 octobre 2016 modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail est entré en vigueur le 1er décembre dernier.

Pour promouvoir le retour au travail des travailleurs qui ne peuvent plus exercer le travail convenu temporairement ou définitivement, le Gouvernement a imaginé le "trajet de réintégration". Un nouveau trajet dont le bon déroulement dépend, pour partie, de la collaboration entre l’employeur et les travailleurs. Le comité pour la prévention et la protection au travail est aussi impliqué dans ce nouveau trajet puisqu’il sera régulièrement consulté - au moins une fois par an - par rapport aux possibilités, au niveau collectif, de travail adapté ou d’autre travail et aux mesures pour adapter les postes de travail.

Chaque parcours de réintégration comprend deux étapes : l’évaluation de la réintégration par le conseiller en prévention (étape 1) et le plan de réintégration établi par l’employeur (étape 2).

Pratiquement, le conseiller en prévention-médecin du travail initie un trajet de réintégration à la demande du travailleur (qui peut se faire assister par un représentant des travailleurs au comité ou, à défaut, par un représentant syndical de son choix), de l’employeur ou du médecin-conseil. Il examine ensuite avec le travailleur, lors de l’évaluation de réintégration (étape 1), si ce dernier pourra, à nouveau, exercer le travail convenu à terme (éventuellement adapté), les possibilités de réintégration sur la base des capacités de travail du travailleur ainsi que le poste de travail ou l’environnement de travail du travailleur en vue d’évaluer les possibilités d’adaptation de ce poste de travail.

Quand l’évaluation de réintégration est clôturée, le conseiller en prévention prend, aussi vite que possible, une des décisions suivantes :

- le travailleur peut, à terme, reprendre le travail convenu, le cas échéant avec une adaptation du poste du travail, et il est en état d’effectuer entre-temps un travail adapté ou un autre travail chez l’employeur;

- le travailleur peut reprendre, à terme, le travail convenu (éventuellement adapté) mais aucune possibilité de travailler entre-temps chez l’employeur;

- le travailleur est définitivement inapte à reprendre le travail convenu mais il est en état d’exécuter un travail adapté ou un autre travail chez l’employeur ou

- le travailleur est définitivement inapte à reprendre le travail convenu et n’est pas en état d’effectuer un travail adapté, ni un autre travail chez l’employeur.

Lorsque le travailleur est déclaré définitivement inapte à reprendre le travail convenu, il a la possibilité de faire appel de cette décision.

Suite à l’évaluation de réintégration, l’employeur doit, après avoir reçu l’évaluation lorsqu’il s’agit d’une inaptitude temporaire ou après l’expiration du délai de recours en cas d’inaptitude définitive, établir, en concertation avec le travailleur et le conseiller en prévention, le plan de réintégration (étape 2).

Ce plan doit contenir de façon la plus concrète et détaillée possible une ou plusieurs des mesures suivantes :

- une description des adaptations raisonnables du poste de travail;

- une description du travail adapté, notamment du volume de travail et de l’horaire auquel le travailleur peut être soumis, et, le cas échéant, la progressivité des mesures;

- une description de l’autre travail;

- la nature de la formation proposée en vue d’acquérir les compétences qui doivent permettre au travailleur d’effectuer un travail adapté ou un autre travail et, enfin;

- la durée de validité du plan de réintégration.

Le plan de réintégration est ensuite remis au travailleur qui dispose alors d’un délai de 5 jours ouvrables pour l’accepter (auquel cas il signe le plan) ou pour le refuser (il mentionne alors les raisons de son refus) et le remettre à son employeur.

Relevons que l’employeur qui décide de ne pas établir de plan de réintégration parce qu’il estime que cela est techniquement ou objectivement impossible, ou que cela ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, doit en faire état dans un rapport.

L’acceptation du plan par le travailleur ne signifie pas véritablement la fin définitive du trajet. Il est en effet prévu que le conseiller en prévention devra suivre de manière régulière la (bonne) exécution du plan de réintégration, en concertation avec le travailleur et l’employeur.

Que le Gouvernement souhaite contenir, voire juguler, l’augmentation importante des maladies de longue durée constatée ces dernières années est évidemment compréhensible. Toutefois, depuis des années déjà, la loi oblige l’employeur à fournir au travailleur inapte un travail adapté ou un autre travail sans réel résultat. On a, par conséquent, peine à croire que ce nouveau trajet de réintégration sera la solution miracle.