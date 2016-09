Un sale coup pour l’image de marque ABONNÉSYves Cavalier et Olivier Standaert Publié le samedi 17 septembre 2016 à 19h01 - Mis à jour le samedi 17 septembre 2016 à 19h11

Entreprise Samsung réagit à un défaut de l’un de ses produits et doit arrêter ses ventes. C’est un type de crise mais ce n’est pas le seul : Caterpillar qui ferme, P&V qui restructure, ce sont aussi des crises qu’il faut gérer", précise d’emblée Baudouin Velge, managing partner chez Interel Group et qui sait ce que communication de crise veut dire. "A ujourd’hui, avec la vitesse à laquelle se répand l’information sur les réseaux sociaux, les dégâts sont sans pardon." Rappel de produits, ventes annulées, chute du cours, dédommagements, reconquête du consommateur… La faute se paie cash. "La maîtrise du temps est devenue le nerf de la guerre. Avant, on avait quelques heures pour préparer une réponse adéquate à une crise. La viralité de la communication a fait fondre ce délai. Or, communiquer vite est parfois impossible. Prenez le cas d’un avion disparaissant en plein vol. Tant qu’elle ne peut pas localiser son avion et dresser un bilan complet, la compagnie doit demeurer extrêmement prudente dans les messages qu’elle délivre. Malgré la pression médiatique et l’inquiétude des familles", soutient Emmanuel Goedseels, spécialiste de la communication de crise et Partner chez Whyte Corporate Affairs.