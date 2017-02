Comment mettre en relation les investisseurs qui désirent placer leur argent à des taux plus avantageux que ceux des livrets d’épargne et les emprunteurs particuliers en quête de moyens pour financer leurs projets ? La plateforme Mozzeno, nouvellement arrivée dans le paysage des FinTechs belges, offre désormais la possibilité de faciliter cette forme de prêts. Entretien avec ses deux co-fondateurs, Xavier Laoureux et Frédéric Dujeux.

Comment fonctionne Mozzeno ?

Nous avons l’agrément de la FSMA (NdlR : régulateur du secteur financier) pour l’octroi de prêts aux particuliers. Nous octroyons donc ces prêts après une analyse en ligne de la demande et nous nous finançons auprès de particuliers investisseurs qui reçoivent un titre de créance qui représente leur créance sur le débiteur du prêt. Nous veillons à ce que les investisseurs ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier en diversifiant les sommes investies sur plusieurs débiteurs. Les prêts sont couverts par une assurance-crédit qui couvre entre 60 et 100 % des impayés selon les catégories d’emprunteurs. Les taux (TAEG) varient entre 2,9 % et plus de 5,85 % en fonction du risque et sur des durées entre 1 et 5 ans.

Pourquoi les emprunteurs passent-ils par Mozzeno plutôt que par leur banque traditionnelle ?

Le premier avantage est un aspect plus collaboratif de la finance. Les demandeurs de crédit préfèrent que le montant des intérêts payés aille directement dans la poche de particuliers plutôt que dans celle des banques. Nos taux d’intérêt sont compétitifs sans pour autant casser les prix du marché. Un autre avantage est la rapidité et la simplicité avec lesquelles on peut obtenir son prêt. La demande et le contrat se font entièrement en ligne avec une expérience utilisateur très fonctionnelle, le tout en respectant la loi à la lettre. C’est un processus 100 % en ligne et 100 % transparent. Si la demande de crédit est simple et bien complétée avec les bons documents, la réponse peut être très rapide. Nous ne finançons pas les rachats ou regroupements de dettes mais uniquement des projets concrets. Un autre avantage est aussi ce que nous appelons "l’argent positif" qui consiste à rembourser, au terme du prêt, certains frais aux clients qui ont eu un remboursement parfait de leur prêt. C’est un encouragement à bien rembourser son prêt.

Quels sont les avantages pour les investisseurs ?

Les investisseurs peuvent prêter à des particuliers à des taux plus avantageux que ceux offerts sur les livrets d’épargne. Les prêteurs bénéficient de la protection de l’assurance-crédit selon le profil de risque des emprunteurs. Ils sont rémunérés en fonction du risque pris. Nous veillons à leur construire un portefeuille de créances diversifié en n’autorisant pas plus de 5 % du montant investi sur un même prêt. Notre objectif à terme est de développer, sur base des données générales des emprunteurs, un "scoring" efficace qui permette l’octroi de crédits à des personnes qui n’ont pas facilement accès aux crédits, comme les jeunes, par exemple.