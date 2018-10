Entreprise Toujours pas de fumée blanche mardi soir : le conflit social chez Aviapartner s’enlise.

Pour la sixième journée d’affilée, les activités de Brussels Airport ont été fortement perturbées mardi par la grève du personnel de la société Aviapartner, qui gère sur le tarmac bruxellois les bagages de près d’une trentaine de compagnies, dont British Airways, Iberia, KLM, SAS, Ryanair ou TUI Fly.

Au total, ce sont donc 140 vols supplémentaires qui ont été annulés hier sur les 620 prévus. Le compteur s’est arrêté ainsi mardi soir sur le chiffre impressionnant de 860 vols supprimés depuis le déclenchement de ce mouvement social la semaine dernière. Plus de 100 000 passagers ont déjà été affectés.

Plusieurs points de discorde

Mais à l’heure de boucler ces lignes hier soir, pas encore de fumée blanche. Après l’échec d’une réunion interrompue lundi à minuit, les négociations ont redémarré, mardi peu après midi, entre direction et syndicats. Au cœur des débats : garanties d’investissements, engagements et contrats à durée indéterminée restaient les points les plus importants des discussions. De même que l’augmentation des shifts et du nombre de travailleurs par équipe. Mais la mauvaise santé financière d’Aviapartner - sa dette avoisine les 50 millions d’euros et n’a plus été rentable depuis 2015 - alimentait également les craintes du personnel.

Hier matin, dans le hall des départs de l’aéroport, une action de solidarité avec les travailleurs d’Aviapartner a eu lieu : elle a réuni des membres du personnel de Brussels Airport, DHL et de Swissport. Pour rappel, Aviapartner est, avec Swissport, l’une des deux sociétés de handling à disposer d’une licence pour opérer sur le tarmac de Zaventem. Une licence qui a été octroyée en février 2018 pour une durée de sept ans.