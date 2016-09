Une nouvelle ligne du métro parisien sera un peu belge

Entreprise

Cocorico ! Un ministre belge des Affaires étrangères, un ambassadeur et les patrons du projet du Grand Paris Express étaient réunis dans la capitale française pour saluer le lancement du chantier de la nouvelle ligne de métro automatisé 17 Nord qui doit, à l’horizon 2024, relier la gare RER du Bourget à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Cocorico car ce projet à quelque 2,5 milliards d’euros qui sera piloté par la branche belge du groupe suédois Sweco, également partie aux commandes du projet d’extension du métro bruxellois.

L’entreprise d’ingénierie, spécialisée, entre autres, dans les projets liés à la mobilité, a fait fort dans une course aux contrats généralement remportée par les entrepreneurs locaux. Une victoire vraisemblablement facilitée par l’ampleur du projet du Grand Paris, lancé en 2009 sous la présidence de Nicolas Sarkozy et qui prévoit une extension du métro de 200 kilomètres et de 68 nouvelles stations. Ce volet mobilité s’accompagne de la création de 250 000 logements et de 10 pôles d’investissements. Ce vaste projet pourrait générer 15 000 emplois durant sa mise en œuvre. "On double le métro historique de Paris", indiquait mardi Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris.

Plus de 25 milliards d’euros d’investissement

Ce projet titanesque pèse plus de 25 milliards d’euros d’investissements publics. Sweco s’occupera d’une portion d’une vingtaine de kilomètres traversant une zone pauvre en population mais "dont le potentiel de développement économique est très important", précise Philippe Yvin. Il cite notamment l’implantation par le groupe Auchan du complexe de loisir EuropaCity. La ligne 17 Nord comportera six nouvelles gares et une portion de six kilomètres en métro aérien roulant pour partie sur viaduc. Après être passée sous l’aéroport Charles De Gaulle, la ligne stoppera dans la localité de Mesnil-Amelot, qui sera aménagée en véritable porte d’entrée au nord de la capitale française.

Didier Reynders, ministre MR des Affaires étrangères, encourage les entreprises belges à s’intéresser au projet du Grand Paris; la phase de mise en œuvre ouvrant des possibilités pour le génie civil belge. Cette mise en œuvre ne devrait pas tarder surtout si, dans un an, Paris décroche l’organisation des Jeux Olympiques de 2024. Ce délai très serré exerce une pression maximale sur les porteurs du projet.

L’ampleur des ambitions françaises pour Paris fait naturellement rêver, alors que les autorités fédérales et bruxelloises présentaient le projet métro Nord dont les 5 kilomètres et 7 stations entre la gare du Nord et Bordet doivent être achevés en 2025 (lire ci-dessus). A cet égard le système de financement du projet parisien pourrait inspirer certains. Actuellement la société du Grand Paris est financée par la taxe parisienne sur les bureaux et deux autres impôts locaux. Total : 500 millions par ans auxquels s’ajouteront les redevances des opérateurs qui exploiteront le nouveau réseau et ses recettes commerciales. Les autorités françaises ont choisi d’ouvrir l’exploitation des nouvelles lignes automatisées à la concurrence. Les montants engagés sont empruntés pour partie aux autorités bancaires de la République et à la Banque européenne d’investissements, par la société du Grand Paris. Ce qui permet de sortir ce surplus de dette du périmètre de l’Etat.