Vero (du latin qui veut dire "vrai"), un réseau social lancé en juillet 2015 en prônant "les vraies relations d’abord", est devenu l’un des sujets les plus discutés sur Twitter le mois dernier, affichant une croissance de 300 % dans les recherches Google.

Le pari de son fondateur Ayman Hariri, fils de feu le Premier ministre libanais Rafiq Hariri : fournir au cortège grandissant des déçus des réseaux sociaux traditionnels une alternative plus sélective et plus naturelle.