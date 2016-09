Vincent Van Quickenborne: "Que les employés de Caterpillar viennent en Flandre"

Entreprise

L’actuel président de la commission sociale du Parlement fédéral, Vincent Van Quickenborne (Open-VLD), propose ses solutions au dossier Caterpillar.

Beaucoup de Flamands ne croient pas en un renouveau à Charleroi après la fermeture de l’usine de Caterpillar. Qu’en pensez-vous ?

Je ne suis pas là pour condamner les gens, mais ne soyons pas fatalistes. Le taux de chômage est de 14 % dans le Hainaut et il n’a pas bougé depuis des années. Ce n’est pas inscrit dans l’identité des Wallons de vivre avec un taux de chômage aussi élevé. Il ne faut pas être défaitiste, mais aller chercher les jobs là où ils sont, et notamment en Flandre. A Bruxelles, le chômage des jeunes baisse, ça bouge. En Flandre-Occidentale, nous avons un taux de chômage de 4 % et ce chiffre n’est pas tombé du ciel ! C’est une question de volonté, de stimulation d’entreprises, de créativité.

Vous pensez qu’il y a un problème de mentalité chez les Wallons ?

Non, c’est plutôt un problème politique. J’attends le jour où un politicien wallon déclarera que son but est de faire baisser le taux de chômage sous les 10 % dans le Hainaut. Les jobs ne sont pas créés par les gouvernements mais par les entreprises. Il faut donc un climat propice. Pour l’heure, il faut une approche sur mesure pour chaque ouvrier ou cadre licencié par Caterpillar afin qu’il puisse retrouver un job. C’est possible : deux tiers des ouvriers de Ford Genk ont retrouvé de l’emploi. C’est une démarche plus intelligente que celle de penser directement en termes de prépension, comme le font les syndicats et l’entreprise. Etre mis en dehors du marché du travail à 52 ans, cela ne peut pas être possible.

Concrètement, que proposez-vous aux travailleurs de Caterpillar ?

Qu’ils viennent travailler en Flandre et plus spécifiquement en Flandre-Occidentale et Orientale où beaucoup d’entreprises ont du mal à trouver des travailleurs, notamment dans l’industrie. Je connais plusieurs sociétés qui sont à la recherche de dizaines d’ouvriers. Mais je remarque que, malgré les accords conclus en 2008 pour faciliter la mobilité des chômeurs wallons vers la Flandre, très peu de travailleurs franchissent la frontière linguistique.

Est-ce un problème de connaissance de langue ou de distance ?

Il est clair qu’il faut demander aux gens d’être plus mobiles. Pour certains, 30 km entre leur domicile et leur lieu de travail, c’est déjà trop loin. Quant à la langue, ce n’est pas un problème : plus de 30 000 Français viennent chaque jour travailler en Flandre-Occidentale et Orientale. Il y a des usines où plus de la moitié des ouvriers sont français et ils connaissent à peine quelques mots de néerlandais. Souvent, les emplois techniques dans les usines ne requièrent pas de connaissances linguistiques. Le problème provient plutôt de la mentalité des agences d’emploi.

Que voulez-vous dire par là ?

Les agences pour l’emploi voient encore trop souvent la frontière linguistique comme une frontière entre deux pays. Or, l’emploi ne s’arrête pas à la frontière linguistique. Il faut faire un effort. Je me demande, par exemple, si le Forem guide vraiment les demandeurs d’emploi vers des jobs en Flandre. Il faut d’urgence un pacte entre la Flandre et la Wallonie pour s’assurer que ces accords portent leurs fruits. J’aimerais bien voir des bus de Wallons traverser chaque jour la frontière linguistique pour aller travailler en Flandre.