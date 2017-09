L’assemblée extraordinaire de Vivaqua de ce 29 septembre a approuvé la sortie de quinze communes de la Région flamande, dont cinq des six communes à facilités. Cette “sécession” qui n’entraîne ni sortie, ni d’entrée de cash sera effective à partir du 1er janvier 2018. Elle ouvre la voie à la fusion entre Vivaqua et Hydrobru (distribution et assainissement de l’eau à Bruxelles).

“Le personnel de Vivaqua directement et indirectement dédié au service des communes flamandes (soit 122 agents) sera transféré sur base volontaire à un nouvel opérateur (Farys ou De Watergroep) choisi par chaque commune pour assumer la distribution d’eau et, le cas échéant, l’assainissement sur son territoire”, souligne le communiqué publié par Vivaqua.

Vivaqua continuera, pendant 18 ans, à fournir l’eau (l’activité en amont de la distribution) aux communes flamandes.

A l’origine de cette “sécession”, il y a la fusion entre Vivaqua et Hydrobru. Cette fusion, voulue par la Région bruxelloise, avait pour effet de diluer les communes flamandes, dont la participation dans le capital serait passée de 11 à 7 %. “A ce niveau-là, on n’avait plus notre mot à dire”, nous a expliqué Luc Deconinck, le bourgmestre (N-VA) de Sint-Pieters-Leeuw. Autre élément décisif : le transfert de la dette d’Hydrobru (500 millions d’euros) dans l’entité Vivaqua.

Un élément décisif est aussi une augmentation de 38 % du prix de l’eau lié à un accroissement de coûts, pour les communes situées en dehors de Bruxelles qui resteraient associées. “Etant donné les risques certains d’augmentation importante du prix de l’eau, une sortie de Vivaqua était nécessaire pour Kraainem après avoir fait faire une comparaison entre les offres de différents autres opérateurs tout en restant vigilants notamment quant au respect des facilités linguistiques”, nous explique Elisabeth de Foestraets, échevine à Kraainem.

La sortie des communes flamandes était notamment conditionnée à l’abandon de toutes les procédures judiciaires lancées par les communes flamandes contre Vivaqua.