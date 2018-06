Cela fait deux ans que Solvay planche sur son futur "headquarter" bruxellois, à inscrire sur son "campus" de Neder-over-Heembeek. Deux ans qui ont vu intervenir des dizaines de personnes issues du groupe chimique, bien sûr, mais aussi de la Région et de la Ville de Bruxelles, des bureaux d’urbanisme qui ont préparé le terrain et le concours d’architecture, des cabinets belges et étrangers qui y ont participé, jusqu’aux entreprises qui ont réalisé maquette et brochure.