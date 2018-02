Durant 5 mois, la marque Belgium fait son apparition, pour soutenir les Diables.

C’est désormais officiel. Les rumeurs qui circulaient depuis le début de la semaine sont confirmées par AB Inbev. Oui, Jupiler va bien disparaître de la circulation, mais pour une période de 5 mois, dans le cadre d’une vaste campagne marketing destinée à soutenir les Diables Rouges lors de la prochaine Coupe du Monde en Russie.

“On se rappelle qu’en 2014, il y avait eu un engouement énorme pour notre équipe nationale. C’était aussi un grand moment pour AB Inbev. Nous sommes partenaires de la fédération belge de football depuis 31 ans et désormais également de la FIFA. Nous avons aussi toujours mené des campagnes impactantes lors des grandes compétitions de l’équipe nationale. Notre but est d’unifier le pays derrière nos couleurs et nous avons réfléchi à une campagne qui pouvait aller encore plus loin que ce que nous avons l’habitude de faire”, indique le brasseur, qui tient une conférence de presse en ce moment sur la Grand Place de Bruxelles.

Classiquement, ce sont les Diables qui sont mis en avant par la marque. “On a voulu faire encore plus que ça. Quand on endosse le rôle de supporter, qu’on soit star, business man ou simple quidam, on porte les couleurs de la Belgique et on perd quelque peu son identité. C’est ce qu’on a voulu traduire. Notre slogan est We Are Belgium et nous allons le montrer. Jupiler perd donc aussi son identité l’espace de 5 mois pour s’appeler Belgium.”

Un fameux pari pour AB Inbev qui va donc relooker ses canettes, bouteilles, verres et même son logo enlevé depuis quelques jours de la façade de la brasserie à Jupille. ”Seul le taureau reste car quand on devient supporter, on ne perd pas totalement son identité. On s’habille différemment, on change de nom, mais on garde au fond de soi son identité propre.”

Jupiler reste donc Jupiler , sous un autre nom, temporairement. “C’est un geste fort que nous posons, derrière un changement en apparence simple. En tant que marque belge, nous voulons prendre le leadership. C’est un challenge pour toute la nation. À travers le nom Belgium, nous pouvons aussi réaffirmer cette identité belge. Jupiler est et restera en effet en Belgique, même si la marque fait aujourd’hui partie d’AB Inbev, un groupe d’envergure mondiale.”

Dans les prochains jours, Jupiler disparaîtra donc des rayons, des écrans publicitaires, des cafés… “C’est un plan d’action global. La marque perd réellement son identité durant ces 5 mois. Et elle n’est pas la seule. Roberto Martinez, le coach des Diables, perdra lui aussi son identité. Il deviendra en quelque sorte Belge ! Toute la nation se retrouve derrière cette campagne des Diables en Russie. Les frères Borlee, les Red Flames et bien d’autres sportifs et personnalités se joignent à nous pour cette grande aventure.”